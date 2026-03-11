  • İSTANBUL
Merakla bekleniyordu! Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Spor

Merakla bekleniyordu! Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Merakla bekleniyordu! Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda A,B ve C grubundaki tüm maçlar tamamlandı ve 8 takım adını çeyrek finale yazdırdı. Üst tura yükselmeyi başaran takımların belli olmasının ardından kura çekimi merak edilmeye başlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakiplerinin belli olacağı kura çekimi gerçekleşti. İşte sonuçlar..

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi yapıldı.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Beşiktaş - Alanyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

KURA ÇEKİMİ VE ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçlar ise 21-22-23 Nisan'da yapılacak.

