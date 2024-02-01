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Yerel İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Diş ağrısını kesen doğal çözüm!
Yerel

İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Diş ağrısını kesen doğal çözüm!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 08:08:00 -
İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Diş ağrısını kesen doğal çözüm!

Diş ağrısı birçok insanın çekince duyduğu rahatsızlıklar arasında gösterilebiliyor. Çünkü söz konusu problem vuku bulduğunda, adeta katlanılamayacak bir hale gelebiliyor. Öte yandan İbn-i Sina'da asırlar öncesinden diş ağrısına karşı ilaçsız reçeteyi yazdı. İşte İbn-i Sina'nın önerdiği doğal çözüm yöntemi…

İbn-i Sina diş ağrısına karşı asırlar öncesinden adeta ilaçsız reçeteyi paylaştı. Nitekim ünlü hekimin önerdiği ilaçsız reçete, pratik bir şekilde hazırlanmasının yanı sıra diş ağrısını hafifletme konusunda faydalı olabiliyor. Bu nedenle diş ağrısını kesen doğal çözüm olarak görülebiliyor.

İBN-İ SİNA'NIN DİŞ AĞRISINA KARŞI ÖNERİSİ

Diş ağrısı problemine karşı asırlar öncesinden çalışmalar gerçekleştiren İbn-i Sina; 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı bal, 3 diş sarımsak ve 1 tatlı kaşığı tuz karışımını tavsiye ediyor. İşte söz konusu yöntemin hazırlanışı;

· Öncelikle sarımsak iyice dövülür.

· Ardından sirkenin içerisine yerleştirilir.

· Sonra tuz ve bal eklenir.
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· Merhem kıvamına gelinceye kadar karıştırılır.

· Ardından bir çay kaşığı kadar alınarak ağrıyan dişin üzerine koyulur.

· Böylece diş ağrısının kesildiği hissedilebilir.

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN TAVSİYELER

İbn-i Sina diş ağrısının yanı sıra diş sağlığına korumaya yönelik de önerilerde bulundu. İşte İbn-i Sina'nın diş sağlığı için tavsiyelerinden bazıları şu şekilde;

· Bozuk yemekten uzak durulması öneriliyor.

· Kusmalardan kaçınmak gerekiyor.

· Akşam yatmadan önce dişlere gül yağı gibi yağların sürülmesi tavsiye ediliyor.

· Diş aralarının temizlenmesi esnasında aşırıya kaçılmaması öneriliyor.

· Misvak kullanılması tavsiye ediliyor.

· Diş ve diş etlerine zarar verecek besinlerden uzak durulması gerekiyor.

Not: İbn-i Sina'nın diş ağrısına karşı önerdiği karışımı, alerji etkisi oluşabilecek ve farklı bir sağlık rahatsızlığı oluşma ihtimali bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tercih etmeleri önerilir. Öte yandan ağrının kesin tedavisi için uzman bir doktora danışılması da tavsiye edilir.

 

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