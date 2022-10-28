İbn-i Sina binlerce yıl önce uyarmıştı! Kavun kabuklarını sakın çöpe atmayın! Kavun kabuğu nasıl tüketilir?

İbn-i Sina, tıbba ışık tutan El Kanun Fi't Tıbb adlı kitabında insan vücudunda faydalı her besini açıkladı. En sık yaşanan sindirim sorunlarını ortadan kaldıracak mucize besini verdiği reçetesinde açıkladı. Sindirim organlarının işlevselliğini artıran besinin tüketim şekline kadar açıklayan İbn-i Sina'nın reçetesi tıpta çığır açtı.

O BESİNİN KABUKLARINI SAKIN ÇÖPE ATMAYIN!

İbn-i Sina, yaz aylarının en sevilen lezzeti kavunun kabuklarının atılmaması konusunda uyardı. Şifasını kabuklarında toplayan kavun vücudun ihtiyacı olan doğal lif kaynağıdır.

* Vücudun ihtiyacı olan sıvı seviyesini karşılar.

* Hasara uğramış hücreleri yeniler.

* Sindirim sisteminde lifi artırarak besinlerin kolayca enzimlenmesini destekler.

İBN-İ SİNA'NIN SİNDİRİM İÇİN ÖNERDİĞİ EN ETKİLİ REÇETE: KAVUN KABUKLARI...

Kavunun kabuklarını kestikten sonra güneşte kurutun. Küçük parçalar haline kaldırın. Tüketmek istediğinizde taze olmasını istiyorsanız. Temiz bir kavanoza koyun. Buzdolabında muhafaza edin. Bir öteki öneri de; kabukları kesip buzdolabı poşetine koyun ve kış boyu rahatlıkla tüketin.

Kaynatılarak tüketilen kavun kabuğu içinde kaynadığı suyu, tam bir lif deposu olur. Sindirimi düzenleyen lif özellikle bağırsak flora miktarını dengeler. Bu sayede kolay kilo verilebilir.

Bu işlem düzenli yapıldığında kilo alma riski sıfırlanır. İbn-i Sina'nın en etkili reçetesi kabul edilen kavun kabukları, sindirimin yanı sıra kan basıncının seviyesini dengeler.

Kalp ve damar hastalıklarını önler. Vücudun ihtiyacı olan A vitamini eksikliğini ortadan kaldırarak ileri yaşlarda görülme ihtimali olan katarak ve görme kayıplarını engeller.

Kavun kabukları özellikle içeriği sıvı sayesinde böbrek üstü bezlerin hareketlenmesini sağlar. Taş ve kumu önleyerek dengeli bir sıvı akımına yardımcı olur.

Kavun kabukları ayrıca cildin ihtiyacı olan dermiş tabakasını yenileyen pH seviyesini artırır. Bu da cilt yüzeyindeki enfeksiyonları önlemiş olur.

Kavun kabukları sigaranın akciğerlerde tahribata neden olmasını engeller. Kandaki toksinleri vücuttan atar.

Kavun kabuğu nasıl tüketilir?

Kavun kabuğu da kavunun tüm diğer bölümleri gibi çok faydalıdır. Kabuğun diş ağrılarına etkileri vardır. Kabuk dilimlenip kaynatılarak soğumaya bırakılır. Soğuduğunda gargara yapılır.

Kavun Kabuğu Nasıl Kurutulur?

Yaklaşık olarak %92'si su olan kavunnun kabukları da aynı şekilde suludur. Taze kavun kabuklarının kurutulması ile elde edilen kurutulmuş kavun, yaklaşık olarak 15 kilodan 1 kilo olacak şekilde elde edilir. Kurutma sırasında kabuklarda su buharlaşır ve kabuğun asıl öz kısmı kalır. Bundan dolayı kavun kabuğunun kurutulması, karbonhidrat, vitamin, protein açısından değerlerinin yükselmesi anlamına gelmektedir. Kavun kurusu için yaklaşık olarak uzun bir süre gün serilirler bekletilirler. Nemin eşit bir şekilde dağılması için her 2 günde bir ters çevrilir. Yaklaşık olarak 8-12 gün sürmektedir. Evde kavun kurusu fırında ya da elektrikli kurutucuda da yapılmaktadır.

Kavun Kabuğunun Faydaları Nelerdir?

C vitamini bakımından zengin olan ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekleyen kabuk kabuğu, aynı zamanda hastalıklara karşı vücudun direncini artırmaktadır. Kaynatılarak tüketildiği zaman sindirim sisteminin dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Vitamin ve mineral açısından zengin olan kavun kabuğunun faydaları şöyledir:

Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur ve deforme olmuş hücreleri onarır. Vücuttaki tahribatın giderilmesini sağlar.

Vücudunun sıvı oranını korur ve böbrek bezlerinin çalışmasına destek olur.

Kan basıncını dengelere ve doğal şeker içerir.

Kavun kabuğunun cilde faydalarına baktığımızda cildin beslenmesine destek olduğunu belirtebiliriz. Saç derisindeki hücrelerin deforma olmasını engeller ve saç dökülmesi problemlerini önler. Bununla birlikte sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır. Cildin ışıl ışıl görünmesini ve dermis tabakasının yenilenmesini sağlar. Hücre yenileyici özelliği sayesinde yaşlanmayı geciktirir.

Sinir sisteminin iletimini güçlendiren kavun kabuğu, ritim bozukluğunu önler ve kalp fonksiyonlarını düzenler.

Virüslerin akciğerde uzun süre kalmasını önler ve solunum sıkıntının önüne geçer.

Sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıklar sonucunda vücutta oluşan tahribatı giderir. Kandaki toksinlerin temizlenmesini sağlar.

Metabolizmanın hızlanmasını sağlayan kavun kabuğu zayıflama için de etkilidir. Vücutta yağ yakımının gerçekleşmesine destek olur. Sindirim sistemini iyileştirici etkisi bulunan bu kabuklar mide asidini dengeler ve mide ağrısını, yanmaları giderir.

Kavun Kabuğunun Zararları Nelerdir?

Aşırı tüketilmediği zaman herhangi bir yan etkisi bulunmayan kavun kabuğunun yan etkileri, şeker hastaları için olabilir. Meyvenin kendisinde de kabuğunda da şeker bulunduğunda doktora danışıp tüketilmesi gerekir. Bununla birlikte ülsere iyi gelmediği belirtilmektedir. Aynı zamanda aşırı şekilde yenmemelidir.

Kavun Kabuğu Yüze Sürülür mü?

Tıpkı çay gibi demlenen kavun kabukları saç diplerine direkt olarak uygulanabilir. Saç köklerinin beslenmesi için tercih edilebilir. Bununla birlikte tonik şeklinde cilde de sürülebilir. Toz, kir ve yağdan arınmayı sağlar. Kavun kabuğu maskesi de cildin güzelleşmesi için yapılan uygulamalar arasındadır.

Kavun Kabuğu ile Zayıflama

Eğer ki sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız kavun kabuğu ile zayıflama sağlayabilirsiniz. Bunun için sabahları aç karnına kavun çayı yapabilir ve aynı zamanda kavun ve limonu blenderdan geçirip tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltıdan önce limon ve kavun karışımını içerek kısa süre içerisinde zayıflama sağlayabilirsiniz.

Kavun kabuğu çayı nasıl yapılır?

Kavun kabuklarını 5 dakika kadar kaynattıktan sonra gargara yaparak diş ve diş eti temizliği yapılabilir. Çay gibi demlenen kavun kabuklarını saç diplerinize uygulayarak dökülmeyi azaltabilirsiniz. Demlediğiniz kavun çayını pamuk yardımıyyla cildinize uygulayarak tonik gibi kullanabilirsiniz.

Kavun kabuğu suyu nasıl yapılır?

Kavun kabuğu suyu nasıl yapılır? Kavun kabuklarını 5 dakika kadar kaynattıktan sonra gargara yaparak diş ve diş eti temizliği yapılabilir. Çay gibi demlenen kavun kabuklarını saç diplerinize uygulayarak dökülmeyi azaltabilirsiniz.

Kavun kabuğu nasıl kaynatılır?

Kavun kabuklarını 5 dakika kadar kaynattıktan sonra gargara yaparak diş ve diş eti temizliği yapılabilir. Çay gibi demlenen kavun kabuklarını saç diplerinize uygulayarak dökülmeyi azaltabilirsiniz. Demlediğiniz kavun çayını pamuk yardımıyyla cildinize uygulayarak tonik gibi kullanabilirsiniz.

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