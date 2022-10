Öksürüğü anında kesen doğal şurup tarifi! Zencefil, bal, kekik... Boğaz ağrısını geçiren yöntemler!

Öksürük Nasıl Geçer? Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Latince tussis olarak isimlendirilen öksürük, boğaz ve hava yollarının yabancı partikül, mikrobik etkenler, sıvılar veya mukus gibi maddeleri uzaklaştırmak için oluşturduğu doğal ve istemsiz bir reflekstir. Öksürük geliştiğinde akciğer içerisinden hava hızlı ve patlayıcı şekilde atılır.

Genellikle kuru öksürük, hapşırma ve burun akıntısı ile ilişkilidir. Genellikle çevrede bulunan bir alerji tetikleyicisi sorunun kaynağıdır. Tahriş edici maddelerin solunması, bazı buhar, duman ve gazlara maruz kalınması boğazda, hava yollarında ve nefes yollarında iltihaplanmaya ve akut öksürüğe neden olabilir. Öksürük, yabancı maddelerin alt solunum yollarına erişmesini ve bronşlarda sekresyon birikmesini önleyen bir savunma mekanizmasıdır. Soluk borusu ve bronşların yabancı maddelere karşı hassas olması sebebiyle yabancı bir maddenin girmesi durumunda vagus siniri aracılığı ile beyne uyarı gitmektedir

Öksürüğü anında kesen doğal şurup tarifi

Malzemeler:

1 parça dövülmüş zencefil

2 avuç taze kekik

¾ bardak bal

1,5 bardak su (daha akışkan olsun istiyorsanız 2 bardak su kullanın)

Bir kap içerisinde kekik ve suyu karıştırın, kaynatın ve 5 – 10 dakika soğumaya bırakın. Balı eklemeden önce oda sıcaklığına inmesini bekleyin. Bir saat kadar daha dinlendikten sonra, şurubunuz tüketilmeye hazır.

Yetişkinler için günde 3 – 5 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Çocuklar için günde 3 – 5 çorba kaşığı yeterli olacaktır.

Öksürüğü anında kesen doğal şurup tarifi 2.

1/4 (çeyrek) bardak elma sirkesi, 1 limonun suyu, 3 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı zencefili kışı ateşte kaynatın. Ocaktan alınca içine 1/2 (yarım) yemek kaşığı acı biber ekleyin. Bu karışımdan öksürük hafifleyene kadar günde 1-2 yemek kaşığı içebilirsiniz.

Boğaz ağrısını geçiren yöntemler!

Tahriş olmuş bir boğazı yatıştırmak ve mukusu gevşetmek için bol miktarda sıvı için veya serinletici bir nemlendirici veya buharlaştırıcı kullanın. Yatmadan önce bir kaşık bal tüketin. Araştırmalar, balın içeriğindeki maddelerin öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yine de 12 aylıktan küçük çocuklara bal vermeyin. Aloe veya mentol gibi yatıştırıcı maddeler de içeren reçetesiz ilaçları denemek isteyebilirsiniz.

Çok düşük dozda aspirin içeren doğal ürünleri denemek isteyebilirsiniz. Üst solunum yolu enfeksiyonunun neden olduğu iltihaplı dokulara uygulandığında boğaz ağrısı semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Mukusu çıkarmak zorsa veya kalınsa, “balgam söktürücü” yazan bir ilaç arayın. Bu, ondan kurtulmanıza yardımcı olmak için boğazı gevşetir. Bol miktarda sulu mukus içeren burun akıntısı yaşıyorsanız, sizi daha etkili ilaçlardan birini kullanabilirsiniz.

Ateşli öksürük veya nefes darlığı çekiyorsanız doktorunuzu arayın. Ayrıca amfizem, zatürree, kronik bronşit veya astım gibi ciddi durumlar için öksürük ilacı kullanmadan önce bunları kontrol edin. Ve 4 yaşından küçük çocuklara öksürük ve soğuk algınlığı ilacı vermeyin.

Peki kekik nedir, faydaları nelerdir?

Kekik nedir ne işe yarar?



Kekik; et yemeklerinde, sebze yemeklerinde ve taze olarak salatalarda çokça kullanılır. Gel şefim, kekiğin yaygın kullanım alanlarına yakından bakalım: Tüm et yemeklerine çok yakışsa da en yaygın kullanımı kırmızı et yemekleri. Kuzu etinin baskın kokusunu örttüğü için çokça tercih edilir.

Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup, soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

Kekik yağı

Kekik yağı, günlük yaşamda sık sık kullanılan önemli bir özdür. Çok eski zamanlardan bu yana, ballıbabagiller ailesinden gelen bu yağ, ılıman iklimlerde yetiştirilerek imal edilir. Hoş kokusu, antioksidan etkileri sayesinde, sağlığına önem veren her birey bu yağları kullanmaktadır.

Kekik yağının birçok kanser türüne karşı etkili olduğu söylenir. Kekik Yağı Faydaları Nelerdir?

Kekik yağı faydalarından bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Kekik yağının birçok kanser türüne karşı etkili olduğu söylenir. Özellikle rahim kanseri için tavsiye edilir. İltihaplı cilt yaralarının tedavisinde kullanılır. Mikrop öldürücü ve hücre yenileyici özelliği vardır.

Mutfaklarda çok kullanılan, taze veya kurutulmuş şekliyle birçok yemeğe lezzet katan, baharat olarak her evde bulunan kekiğin, suyu ve yağı da şifa bulmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kekik yağı faydaları halk arasında çok iyi bilindiğinden, yağın kullanımı da oldukça yaygındır.

Kekik yağı faydalarından bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kekik yağının birçok kanser türüne karşı etkili olduğu söylenir. Özellikle rahim kanseri için tavsiye edilir.

İltihaplı cilt yaralarının tedavisinde kullanılır. Mikrop öldürücü ve hücre yenileyici özelliği vardır. Yaraların üzerine sürülerek kullanılır.

Romatizma ve diğer kemik rahatsızlıklarına karşı faydalıdır. Ağrı kesici özelliği bulunur. Ağrıyan kemiklerin üzerine masaj yapılarak sürülürse ağrıyı keser. Burkulma ve incinme sonucu oluşan kas ağrıları, artrit ağrıları için de çok yararlıdır.

Bel ağrıları için önerilir. Bir yemek kaşığı kekik yağı ve aynı oranda zeytin yağı karıştırılarak bele sürülürse, bel ağrılarından kurtulmak mümkün olur.

Öksürük, sinüzit ve bademcik iltihaplarına iyi gelir. Soğuk algınlığında kullanılabilir.

Kandaki şeker miktarının düzenlediği için diyabete karşı faydalı olduğu öne sürülmektedir. Şeker hastalarına tavsiye edilir.

Kekik yağı idrar söktürücü ve sakinleştirici özellik de taşır.

Kekik yağı sivilce tedavisinde kullanılır. Ergenlik dönemindeki gençlerde görülen sivilce ve aknelere karşı çok faydalıdır.

Bağırsakların düzenli olarak çalışmasına katkı sağlar. Hepatite karşı faydalı olduğu hakkında görüşler vardır.

Kekik yağı tırnak mantarı sorunlarının çözümünde yaygın olarak kullanılır. Antiviral özellik taşıdığı için mantarları önlemektedir.

Tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi kekik yağını da kullanmadan önce doktorunuza danışmanız büyük önem taşır.

Kekik balı nedir, ne işe yarar?



Grip ve öksürüğün kısa sürede iyileşmesini sağlar. Mide şişkinliğini giderir Cildin nemlenmesini sağlar, cilt hastalıklarının iyileşmesini hızlandırır. Ciltteki kaşıntıları önler, egzamanın tedavisinde destekleyici olur. İştah açıcı olduğundan, kekik balı kilo almak isteyenlerin tüketebileceği sağlıklı bir besindir.

