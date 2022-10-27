Itır (Hıdır çiçeği) bitkisi nedir, başlıca faydaları nelerdir? Kuru Itır otu yaprağı çayı tarifi: Hazımsızlık, enfeksiyon, halsizliğe deva!

Bu harika bitki sardunyagiller ailesinden olup yaprakları oldukça hoş bir kokuya sahiptir. Çiçeklerinin rengarenk olduğu ıtır bitkisi bir tür süs bitkisidir. Daha çok kumlu arazilerde kendiliğinden yetişen bu harika bitki türü çiçekleri beyaz ve pembemsi renklerdedir. Çiçeklerinin daha çok losyon yapımında kullanıldığı ıtır bitkisi aynı zamanda ülkemizin hemen her bölgelerinde yetişebilen bitkilerdendir. Genelde yaz aylarında çiçek açan ıtır çiçeği pembe ve beyaz olur. Kokusu güzel olduğu için ıtır özlerinden losyonlar yapılmaktadır. Ayrıca ıtır otu ve çiçekleri çay olarak da içilebilmektedir.

Hıdır (ıtır) çiçeği ne işe yarar? Faydaları

Sindirim sistemi sağlığını destekler. Basit gaz sorunlarının çözümü için kullanılabilir. Genelde ıtır çiçeğinden yapılan bitki çayının hazımsızlığa iyi gelmesi ıtır çiçeği faydaları arasındadır. Genel olarak sindirimi düzenleyen ıtırın idrar söktürücü yani vücudun temizlenmesine etkisi de vardır.

Itır Nedir? Faydaları Nelerdir?

Diğer İsimleri : Çobaniğnesi, Turnagagası, Leylekgagası, Pelargonium odoratissimum, Geranium

Botanik Bilgi : Sardunyagiller (Turnagagasıgiller) familyasındandır. 60 cm. kadar boylanabilen, kışın yapraklarını dökmeyen ama soğuğa ve özellikle dona karşı çok duyarlı çok yıllık bitkilerdir. Yuvarlak kesitli, yeşil renkli ve bol tüylü gövdeleri zamanla odunsulaşır. Derin girintili çıkıntılı, oya gibi süslü yaprakları ezildiğinde meyve, nane ya da hoş baharlı diğer kokuları salar. Açık veya koyu pembe ya da beyaz renkli hafif kokulu çiçekleri yaz mevsiminden sonbahara kadar açarlar. Bol güneşli olması koşuluyla her türlü toprakta yetişen ıtır türleri, tohumuyla ya da gövde çeliğiyle çoğaltılır.

Itır Bitkisinin Başlıca Faydaları Nelerdir?

*Bazı cilt sorunlarına iyi geliyor: Itır bitkisinin başlıca faydalarından biri akne, güneş lekeleri gibi cilt sorunlarına iyi gelebilmesidir. Bu harika bitkinin düzenli olarak kullanılması bu gibi cilt sorunlarının giderilmesinde veya azaltılmasında etkiler olabildiği uzmanlarca gözlemlenmiştir.

*İshali kesiyor: Itır bitkisinin başlıca faydalarından biri de ishal rahatsızlığını kısa süreler içerisinde kesebilmesidir.

*Mide ve bağırsak gazlarını kesiyor: Bu harika bitkinin başlıca faydalarından biri de bir müddetliğine ve düzenli olarak kullanılması sonucunda mide ve bağırsak gazlarını kesebilmesidir.

*Nikrist ağrılarına fayda sağlıyor: Itır bitkisinin başlıca faydalarından biri de düzenli kullanım sonucunda niksist ağrılarını kesebilmesidir.

Itır yaprağı çayının faydaları

Bir bitki olarak doğal ve şifalı olduğu bilinen ıtır, aynı zamanda idrar söktürücüdür. Bunun yanında ishale iyi gelmektedir. Mide problemlerinde kullanılan ıtır çayı sindirim sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Kişinin gündelik rahatsızlıklarından kurtulmasını sağlar.

Itır otu antidepresan

latincesi pelargonium graveolens olan bitki. geraniol, sitronellol, limonen ve az miktarda feniletil taşır. antidepresan, antiseptik ve fungusit olarak kullanlır. egzema tedavisinde, psöriasiste ve yanık iyileştirmede yararlanılır. aromasından menstruel ve hormonal sorunlarda faydalıdır.

Itır bitkisinin zararları

Itır bitkisinden elde edilen çayın ya da ıtır yağı gibi ürünlerin hamilelikte kullanılmaması önerilmektedir. Bunun dışında kanıtlanmış herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

Uyarı

Yukarıdaki sağlık sorunlarının görülmesi durumunda yapılması gereken ilk şey ilgili doktora başvurulmasıdır. Itır bitkisi ancak tıbbi tedavilere ek olarak kullanılmaktadır. Dolaysıyla sağlık sorunlarının giderilmesi konusunda ilk olarak tıbbi tedavilere başvurulması ve sonrasında ilgili doktorun uygun görmesi durumunda bitkilerden faydalanılması gerekmektedir.

Itır Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Esas çıkış yeri Afrika olan ıtır ülkemizde de oldukça sevilen bir çiçektir.

Aslında ev bitkisi değildir ve doğada oldukça dayanıklı bir şekilde uzun yıllar yaşayabilmektedir; ama evde süs bitkisi olarak kullanılabilir ve ev ortamına da uyum sağlayabilmektedir.

Özellikle renkleri ve renklerine göre biraz değişen kokuları insanları cezbeder.

Doğada kendiliğinden yetişen bir bitki türü olduğu için bakımı evde de kolaydır.

Özel bir toprak gereksinimi yoktur ama doğadaki gibi besleyici içerikli bir toprak elbette bitkinizin daha sağlıklı ve canlı olmasında etkili olacaktır.

Kışın yaprak dökmez.

Sıcak yerde konumlanması, hafif güneş ışığı alması ve toprağının kurudukça sulanması bakım için yeterlidir.

Itır Yağı Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

-Itır yağı faydaları arasında en önemlisi güneş lekelerinin, morarmaların, yanık izlerinin ve egzamanın hafiflemesi için destekleyici olmasıdır.

-Düzenli kullanımı kırışıkların oluşmasını yavaşlatır ve taze bir cilde sahip olmanızı sağlar.

-Cilt temizliğinde ölü hücreleri arındırdığı için tercih edilebilir.

-Banyonuzda küvetinizi doldurarak bir bakım ritüeli yapmak isterseniz suyun içerisine biraz ıtır yağı da damlatabilirsiniz.

-Bu cildinizin yenilenmesini sağlarken bir yandan da hoş kokuyla hem cildinizin güzel kokmasını hem de zihninizin dinlemesine yardımcı olacaktır.

-Ayrıca bir uzmana sizin için uygun olup olmadığını sorarak ve miktarı yine uzman desteğiyle belirleyerek kullanmanız alacağınız verimi artıracaktır.

-Itır yağı oda parfümü olarak da kullanılmaktadır. Itır esanslı oda kokuları mekanlara hem güzel hem de rahatlatıcı bir etki yayar.

ÖNEMLİ: Itır yağını cildinizde kullanmak için önce alerjen etkisini olup olmadığını ufak bir bölgede denemenizde fayda vardır.

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