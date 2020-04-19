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Gündem

İBB'nin röportajı ortaya çıktı! 'Bu da mı sehven İmamoğlu?'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hafta sonu 500 bin ton asfalt döküldüğünü iddia etmişti. Alay konusu olmasının ardından açıklama yapmak zorunda kalan İmamoğlu, '500 bin ton' ifadesinin yanlışlıkla yazıldığını ileri sürdü. Ardından İBB TV'deki röportajda da aynı 'yanlışlığın' yapıldığı ortaya çıktı.

2020-04-19 22:59:00 - 2020-04-19 23:17:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da hafta sonu 500 bin ton asfalt döküldüğünü iddia etmişti. Şehir hastanesinin yollarını bile 'bütçe yok' diyerek yapmayan İBB Başkanı, alay konusu olmasının ardından açıklama yapmak zorunda kalarak '500 bin ton' ifadesinin yanlışlıkla yazıldığını ileri sürdü.

"Sehven yazılmıştır"

İBB Başkanı, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Düzeltme; asfalt çalışması paylaşımındaki '500 bin ton' ifadesi sehven yazılmıştır. Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapılmıştır. 2020 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin tondur. Bizi bu maddi hata için uyaran tüm dostlara teşekkür ederim."

İBB de 'sehven' röportaj yapmış!

İmamoğlu'nun '500 bin ton' ifadesinin yanlışlıkla yazıldığını iddia etmesinin ardından Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Ayhan Taş'ın da İBB TV'deki röportajında 'sehven' yaklaşık beş yüz bin ton asfalt serim programı hazırladıklarını söylediği ortaya çıktı.

Röportajda da aynı 'yanlışlığın' yapılması, 'Bu da mı sehven?' dedirtti.

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Şehir hastanesinin yollarını yapamayan İmamoğlu'ndan ilginç iddia! Alay konusu oldu

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Sehven ne demek?
Sehven ne demek?

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Sehven ne demek?

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Yorumlar

ibrahim

İmamoğlu İSKİ nin Biyolojik arıtma Tesisini iptal etti. Corona sudan bulaşırsa
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İsmail

Sizin bu yaptığınız habermi ne yazarsanız yazın İmamoğlu nu karalayamazsiniz adam maddi hatasını kabul etti yalan birşey söylemedi halk görüyor gerçeği boşuna debelenmeyin de doğru haber yapın
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