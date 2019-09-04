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İBB'den zam açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Hamdiye sularına yapılan zamlarla ilgili açıklamada bulundu. Ongun, "Hamidiye Su 19 lt damacana suyun fiyatı 9 Eylül'de 11 TL olacaktır." dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:34
İBB'den zam açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun son dönemde gündem olan İstanbul'daki zamlar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

İSPARK'a zam yapılmadığını belirten Ongun, Hamidiye Su'ya 9 Eylül'de zam yapılacağını belirtti. Ongun, BELTUR'un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılamadığını belirterek, "Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur" dedi.

Ongun'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"19 litre damacana suyun fiyatı 11 TL olacak"

"İSPARK otopark ücretlerine zam yapılmamıştır. Zam haberleri tümden yalandır. Hamidiye Su 19 lt damacana suyun fiyatı 9 Eylül'de 11 TL olacaktır. Bu ücret muadili markalar ölçeğinde Hamidiye'yi hala en kaliteli ve ucuz marka kılmaktadır. BELTUR'un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:34
  1. İstanbul
  2. İBB Sözcüsü Murat Ongun
  3. istanbul büyükşehir belediyesi

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