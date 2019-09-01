İBB'den bir zam daha!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da taksi, dolmuş ve vapur ücretlerine yapılan zammın ardından İSBİKE'ye ve İSPARK'a zam yaptı.01 Eylül 2019 Pazar 23:21
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da taksi, dolmuş ve vapur ücretlerine yüzde 10 ila yüzde 25 arasında zam yapıldığını açıklamıştı. İBB İSPARK ve İSBİKE'ye büyük zam yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBİKE ücret tarifesinde değişikliğe gitti.
Yüzde 50 oranında zam
Saatlik kiralama 2.5 TL olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL'ye çıkarıldı. Abonelik ücreti ise 59 TL'den 99 TL'ye çıkartıldı..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSBİKE'ye ve İSPARK'a yüzde 40 ve yüzde 50 oranında zam yaptı.
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