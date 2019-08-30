İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 28 Şubat kafası hortladı. Binlerce çalışanın işine son verilerek işçi kıyımı yapılan İBB, şimdi de sakalı olan mütedeyyin insanları hedef aldı.

İBB şoförü sakallıymış!

97-T hattında çalışan sakallı bir Özel Halk Otobüsü şoförü, ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu tarafından İETT Genel Müdürlüğü’ne şikayet edildi.

Sakalı olduğu gerekçesiyle özgürlük düşmanı laikçi vesayet savunucusu ADD tarafından şikayet edilen şoförün durumu İBB tarafından İETT ile görüşüldü.

İETT’yi ADD mi yönetiyor?

Ateşoğlu’na İBB tarafından verilen cevapta ise "Tüm personelin sakal traşlı çalışması gerekmektedir." denilerek büyük bir skandala imza atıldı.

Açıklamada şöyle denildi;

"Kurumumuza yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılan incelemede şoför personellerin kılık kıyafeti İETT araçları için Toplu İş Sözleşmesine göre, Özel Halk Otobüs araçları için ise Özel Halk Otobüs Yönergesine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda yaz sefer saati uygulamasında kravat takılmadığı bunun dışında kış sefer saati uygulamasında kravat takılması zorunludur. Bere takılmasında her hangi bir engel bulunmadığı, ancak personelin cilt hastalığı gibi doktordan sakal tıraşı bırakması yönünde aldığı rapor dışından tüm personelin sakal traşlı çalışması gerekmektedir."

Sıra başörtülülerde!

İmamoğlu’nun yönettiği İBB’nin vesayet yanlısı Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından böylesine yönlendirimesine Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu Twitter’dan tepki gösterdi.

Sofuoğlu yaptığı paylaşımda “Atatürkçü Düşünce Derneği hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu. 28 Şubatın Kamusal Alan mucizesi geri geliyor. Sıra başörtülülerde ama iyi olur. Başörtü zulmünü unutan Erdoğan düşmanı başörtülü NANKÖRLER belki ANLAR.” ifadelerini kullandı.