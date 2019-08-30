0553 313 94 23

İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu

Yasakçı vesayet düzeninin savunucusu Atatürkçü Düşünce Derneği’nin şikayet etmesi üzerine sakalı olan Özel Halk Otobüsü şoförüyle ilgili İETT Genel Müdürlüğü’nden skandal bir açıklama geldi. İslam düşmanı derneğin şikayetini değerlendiren İBB ve İETT “Sakal bırakmak yasaktır” dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:14
İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu

 yeniakit.com.tr 

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 28 Şubat kafası hortladı. Binlerce çalışanın işine son verilerek işçi kıyımı yapılan İBB, şimdi de sakalı olan mütedeyyin insanları hedef aldı.

İBB şoförü sakallıymış!

97-T hattında çalışan sakallı bir Özel Halk Otobüsü şoförü, ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Ateşoğlu tarafından İETT Genel Müdürlüğü’ne şikayet edildi.

Sakalı olduğu gerekçesiyle özgürlük düşmanı laikçi vesayet savunucusu ADD tarafından şikayet edilen şoförün durumu İBB tarafından İETT ile görüşüldü.

İETT’yi ADD mi yönetiyor?

Ateşoğlu’na İBB tarafından verilen cevapta ise "Tüm personelin sakal traşlı çalışması gerekmektedir." denilerek büyük bir skandala imza atıldı.

Açıklamada şöyle denildi;

"Kurumumuza yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılan incelemede şoför personellerin kılık kıyafeti İETT araçları için Toplu İş Sözleşmesine göre, Özel Halk Otobüs araçları için ise Özel Halk Otobüs Yönergesine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda yaz sefer saati uygulamasında kravat takılmadığı bunun dışında kış sefer saati uygulamasında kravat takılması zorunludur. Bere takılmasında her hangi bir engel bulunmadığı, ancak personelin cilt hastalığı gibi doktordan sakal tıraşı bırakması yönünde aldığı rapor dışından tüm personelin sakal traşlı çalışması gerekmektedir."

Sıra başörtülülerde!

İmamoğlu’nun yönettiği İBB’nin vesayet yanlısı Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından böylesine yönlendirimesine Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu Twitter’dan tepki gösterdi.

Sofuoğlu yaptığı paylaşımda “Atatürkçü Düşünce Derneği hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu. 28 Şubatın Kamusal Alan mucizesi geri geliyor. Sıra başörtülülerde ama iyi olur. Başörtü zulmünü unutan Erdoğan düşmanı başörtülü NANKÖRLER belki ANLAR.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:14
  1. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Şahin Ateşoğlu
  4. şoför
  5. sakal
  6. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta feci kaza! Tır devrildi
    1. Sivas'ta feci kaza! Tır devrildi
    2. Rus turistin organlarının çalındığı..
    3. Mersin’in emektar itfaiye aracı,..
    4. Vali Soytürk tebrikleri kabul etti
    5. Başkan Altun, yaz okulları kapanış..
    6. Bingöl’de yağmur ara ara etkili oluyor
    7. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    8. Kahramanmaraş’ta 30 Ağustos Zafer..
    9. Adana Büyükşehir Belediyesinden..
    10. Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak..
    11. İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni
    12. Elazığ’da yıldırım düştü, 12 keçi..
    13. A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya..
    14. İslahiye’de Zafer Bayramı kutlaması
    15. FIBA Dünya Kupası'nın "en"leri
    16. 5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül..
    17. Niğde Efendibey TOKİ bin 285 kentsel..
    18. Bingöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramı
    19. Malkaralı oto galericiler kooperatif..
    20. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    21. Brexit’in İrlanda sınırı bilmecesi..
    22. Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    23. Sokak ortasında pompalı tüfekle..
    24. İSO’nun ‘vize ofisi’ eylülde hizmete..
    25. Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    26. Beyşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    27. Yüz tanıma teknolojisinde mahremiyet..
    28. Antalya'da tartıştığı oğlunu av..
    29. Artan ofis maliyetleri "ortak..
    30. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda gözler..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması