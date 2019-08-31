İBB sözcüsünün ipliğini pazara çıkardı: "Göz göre göre yalan söylüyor"

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31 Mart seçimleri öncesi İBB’de hiç bir çalışanın işten çıkarılamayacağı sözünü veren CHP’li Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan sonra belediyede adeta kıyıma başladı. Binlerce İBB çalışanı bir SMS ile işlerinden oldu.

İmamoğlu’nun danışmanından ilginç savunma

İBB’de yaşanan bu kıyıma kamuoyundan da büyük tepki geldi. Tepkilere Twitter hesabı üzerinden cevap veren Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB’deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır. Kurumumuzdan 1244 kişinin ilişiği kesilmiş olup, bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır." savunmasını yaptı.

“Binali Yıldırım’a destek verdiğim için kovuldum”

Paylaşımının altına onlarca tepki mesajı gelen Ongun’a cevap ise haksız yere işine son verilen Ömer Faruk Birpınar isimli eski bir İBB çalışanından geldi. Birpınar, Ongun’un sözlerini paylaşarak “Bir basın sözcüsü göz göre göre yalan söyler mi? Benim iş akdim tamamen siyasi görüşlerimden dolayı, seçim döneminde sosyal medyadan Sayın Binali Yıldırım’a destek verdiğim için feshedildi. Bu arada işe girişim 2013. İki seçim arası falan değil.” diye yazdı.

İşe giriş tarihini gösteren belgeyi paylaştı

Ongun'un skandal savunmasına cevap veren Mihriban Çetinel isimli başka bir eski İBB çalışanı ise işe giriş tarihini gösteren belgeyi paylaşarak şunları yazdı; “Önce yalan söylediniz! Sonra bize hakaret ettiniz! Şimdi de emeğimizi hiçe sayarak yaptığınız bu haksızlığın üstünü bir yazıyla kapatmaya çalışıyorsunuz! Medya Aş’de işe giriş tarihim aşşağıda yazılıdır. Gözünü kulağını bu zülme kapatanlar bakabilir!”