İBB borç batağında

İBB yönetiminin 2022 bütçesini gerçekleştirebilmesi için borç batağına saplanacağını söyleyen İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, “Bütçeye baktığınızda göreceksiniz ki bu İBB yönetimi 2022 senesi için ilave tam 8 milyar net borçlanmayı öngörüyor. Bu bütçenin uygulanabilmesi için bulunması gereken toplam borç ise 13.860.044.000 TL’dir. Performans programına göz atınca bir yerlerde saklanmış gizli bir borçlanmayı daha görüyorsunuz. 2022 Performans Programı’na bakınca gider bütçesinin gerçekleşme oranının % 100 olarak hedeflendiğini, buna karşılık gelir bütçesinin gerçekleşme oranının ise % 95 olduğunu görürsünüz. Bu, bütçenin % 5’i kadar daha borçlanılacak demektir. O da yaklaşık olarak 2,4 milyar daha ilave borçlanmadır. Kısaca, İBB bu bütçeyi gerçekleştirebilmek için 16 milyardan daha fazla borç para bulmak zorundadır. Bu tam bir borç batağına saplanmadır. Tabii ki bu borçlanma hevesini Sayın Başkan'ın (Borçlanmak İstanbul’a ihanettir) sözü ile birlikte ele aldığımızda ortaya çıkan tablo bu yönetimin tam olarak sefaletidir” ifadelerini kullandı.

“Hükümet çok çalışsın bize versin”

Konuşmasının devamında borçlanma meselesinin bunlarla bitmediği söyleyen Göksu, sözlerine şöyle devam etti:

“İBB 2023 ve 2024 senelerinde toplam 20,5 milyar TL daha ilave net borçlanma planlıyor. 2022 senesi bütçesinde bir öncekine göre % 51 artış öngörülüyor. Buna karşılık İBB’nin öz gelirlerindeki tahmini artış ise % 21 olarak planlanmış. Merkezi bütçeden gelecek olan paya da % 45 artış öngörülmüş. Bu sayıların anlamını şimdi size tek tek izah edeyim. Bu yönetim demek istiyor ki; (Ben seçimden önce İstanbul’un öz kaynaklarını % 50 artıracağıma dair söz vermiştim. Onu beceremedim ama bütçeyi kâğıt üstünde % 51 artırdım. Kendim kaynak üretemeyince de kaynak üretme görevini hükümete verdim. Çünkü hükümet zaten çok çalışıyor. Ben kendilerine her konuda güveniyorum. Hükümet çok çalışsın ve % 45 daha fazla kaynak üretsin ve bize versin. Biz ise tatil yapalım, kendimize köşk yapalım, keyfimize bakalım. Eğer yazdığımız miktarda bütçe gelmezse de önümüzdeki sene boyunca ‘engelleniyoruz’ diye bağırıp çağırırız).

Oysa işin gerçeği şudur; 2022 merkezi bütçe taslağında belediyelere ayrılacak paylar öngörülmüştür. Bu da bu seneye göre yaklaşık % 19,5 civarında bir artıştır. Bunu kasıtlı olarak böyle yazarak kâğıt üzerinde bütçeyi % 51 artırmış oluyorlar akılları sıra. Ve aylar geçip de bu paradan daha az miktarda para gelirse bütün borazanlarını toplayıp “engelleniyoruz” yalanına sarılacaklar.”