Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalarda ilk olarak ateşler yakılarak üzerinden atlanıldı. Daha sonra barış, kardeşlik ve bolluk için dilekler tutuldu. Kâğıda yazılan dilekler vatandaşlar tarafından denize bırakıldı.

Hataylıların yanı sıra şehir dışından gelen çok sayıda insan tarafından da büyük ilgiyle karşılanan Hıdrellez kutlamaları sabahın ilk ışıklarında son bulacak.