Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi gecesi idrak edilecek. Kadir gecesini ibadetlerle geçirmek isteyenler ise hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Hz. Aişe’nin Kadir Gecesi Duası nedir?

Hz. Aişe Kadir Gecesi Duası | Kadir gecesi okunacak dua

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.