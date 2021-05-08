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Dini Bilgiler Hz. Aişe Kadir Gecesi Duası | Kadir gecesi okunacak dua
Dini Bilgiler

Hz. Aişe Kadir Gecesi Duası | Kadir gecesi okunacak dua

Kadir gecesi ibadetleri | Mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi idrak ediliyor. Milyonlarca kişi bu özel günde hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Peki, kadir gecesinde hangi dualar okunur?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 16:24:00 -
Hz. Aişe Kadir Gecesi Duası | Kadir gecesi okunacak dua

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi gecesi idrak edilecek. Kadir gecesini ibadetlerle geçirmek isteyenler ise hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Hz. Aişe’nin Kadir Gecesi Duası nedir?

Hz. Aişe Kadir Gecesi Duası | Kadir gecesi okunacak dua

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

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