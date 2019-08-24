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Huzurevinde mutlu yıllar

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri için düzenlenen doğum günü kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:26
Huzurevinde mutlu yıllar

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri için düzenlenen doğum günü kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.


2016 yılında açılan Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde düzenlenen doğum günü kutlamaları keyifli anlara sahne oluyor. Ağustos ayı içinde doğanlar için düzenlenen doğum günü kutlamasında bol eğlence vardı. Emine Erdem, Rüştiye Çekiç, Cemal Sağıroğlu, Leman Akaya, Fatma Saraçoğlu ve Ali Ak için düzenlenen kutlamada, huzurevi sakinleri çalınan oyun havaları eşliğinde oynayıp eğlendi. Kutlamaya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı. Huzurevi konukları ile tek tek ilgilenen ve hatırlarını soran Özer, “Belediyemizin Altınmakas âilesi iş birliği ile hayata geçirdiği Türkiye’nin en modern huzurevleri arasında bulunan bu kurumda,misafirlerimizin sosyal hayatda yer almaları ve vakitlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için çeşitli sosyal faaliyetler geziler düzenliyoruz. Artık geleneksel hâle getirdiğimiz doğum günü kutlamaları da aslında bunlardan biri. Böylece konuklarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:26
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