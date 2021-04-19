Hüsnü Bayramoğlu ağabey Cübbeli Ahmet Hoca ile dinlerarası diyaloğu değerlendirmişti
Koronavirüse yenilerek Hakk'a yürüyen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vekillerinden Hüsnü Bayramoğlu ağabey, sağlığında en son Cübbeli Ahmet Hoca ile bir araya gelerek 'Dinlerarası Diyalog'u değerlendirmişti.
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Koronavirüse yenik düşerek Hakk'a yürüyen Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebelerinden merhum Hüsnü Bayramoğlu, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile bir araya gelmişti. Cübbeli Ahmet Hoca, merhum Bayramoğlu'na, 'Dinlerarası Diyalog' sorusunu yöneltirken, 'Üstad Hazretleri'nin dinlerarası diyaloğa kapı açtığı konuşuluyor' demişti. Merhum Bayramoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca'ya, "Üstad'ın böyle bir beyanı yok." diyerek cevap vermişti.
Koronavirüs sebebi ile entübe haldeydi
Koronavirüs tedavisi gören Hüsnü Bayramoğlu ağabey, yaklaşık 2 haftadır entübe halindeydi. Hüsnü Bayramoğlu, Bediüzzaman Hazretleri'nin vekil tayin ettiği isimlerden biriydi.
Cenaze namazı Eyüp Sultan'da
Hüsnü Bayramoğlu Ağabey, 20 Nisan Salı günü Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Eyüp Sultan Kabristanı'na defnedilecek.