Husilere ait iki İHA'yı düşürdüler!

Hudeyde vilayetinde, Yemen ordusu İran destekli Husiler'in iki adet insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Orduya bağlı Amalika Tugayının basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısında yer alan Hudeyde'de iki adet İHA düşürüldü.

Yazılı açıklamada, ordunun Hudeyde vilayetinin güneyinde bulunan Dureyhimi kenti semalarında iki İHA tespit ederek düşürdüğü ifadeleri yer aldı.

'Bir tanesi Husilere mühimmat taşıyordu'

İnsansız hava araçlarından birisinin keşif amaçlı olduğu, diğerinin de Husi milislerine mühimmat taşıdığı ifade edildi.

Yemen'de uzun zamandır siyasi istikrarsızlık bulunuyor.

Ülkeledeki İran destekli Husiler, 2014'ün Eylül ayından beri başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

2015'in Mart ayından bu yana da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere karşı Yemen hükümetine destek oluyor.

Husiler kimdir?

Türkiye'de bilinenin tersine Husiler Zeydi değil İran Devrimi ile İran tarafından rafızileştirilen 12 İmam Şia'sına bağlı bir aşirettir.

Yani Husi ismi bir dini kesimi değil bir aşireti ifade ediyor.

1992 senesinde Husi Hareketi İran desteği ile kurulan Genç Müminler Hareketinin devamıdır. Genç Müminler Hareketi, hem Zeydilerin Sünnileşmesine tepki olarak hem de İran'ın bölgedeki siyasetinde araç olmak için Zeydi'lerin daha katı bir Şii kimliğe bürünmeleri amacıy ile Şii misyonerliği yapmıştır.

Hüseyin Bedruddin el Husi'nin liderliğini yaptığı hareket, İran'dan aldığı destekle kısa bir sürede güçlenmiştir. Yemen Ordusu, 2004 senesinde el Husi'yi öldürmüştür.