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Dünya Husilere ağır darbe
Dünya

Husilere ağır darbe

Yemen'de İran destekli Husiler'le ordu güçleri arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda Husi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:39:00 -
Husilere ağır darbe

Yemen'in El-Beyda ilinde İran destekli Husiler ile ordu güçleri arasında çatışma yaşandı.

Çıkan çatışmalarda Husilerden çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Husilerden onlarcasının ise esir düştüğü bildirildi.

143. Piyade Tugayı Komutanı Tümgeneral Ziyab Nimran, Husilerin bugün El-Beyda'nın kuzeyindeki Kaniye cephesinde büyük darbe aldığını söyledi.

Yemen ordusunun internet sitesindeki habere göre, Kaniye cephesinde çıkan çatışmalarda Husilerden onlarcasını öldürdüklerini ve yaraladıklarını, onlarca kişiyi de esir aldıklarını bildiren komutan, durumun Husilere yönelik benzeri görülmemiş büyük bir katliam olduğunu belirtti.

Öte yandan, çatışma esnasında Husilere ait askeri araçlar, ağır ve hafif silahlar ve çeşitli mühimmatları da ele geçirdiklerini bildiren komutan, ordu güçlerinin kayıpları ile ilgili ise bilgi vermedi.

İran destekli Husilerin Eylül 2014'ten beri Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde tuttuğu Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husiler'e karşı Yemen hükümetini destekliyor.

Yemen'de uzun bir zamandır siyasi istikrarsızlık hakim...

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