TRT 1'de yayınlanan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" bir kez daha gönüllerde taht kurdu. 4'üncü kez gerçekleştirilen yarışmanın finali, Kadir Gecesi'nde ekranlara geldi.

Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında çok özel bir yarışma vardı.

Türkiye'nin dört bir yanından katılan 132 isim, izleyiciyle buluştu. Onlar kürsüde tilavetlerini gerçekleştirdi. Ekran başındakiler Kur'an ziyafeti yaşadı.

7 isim finale kalmıştı

TRT 1'in yoğun ilgi gören programı, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda 4'üncü kez final heyecanı yaşandı.

Elemeler sonucunda farklı yaş gruplarında 7 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı. 7 isim dereceye girebilmek için son kez yarıştı. Yarışmacılar arasında geçen haftanın birincisi 15 yaşındaki Muhammed Yahya da yer alıyor.

Ramazan'da Kur'an ziyafeti yaşandı

Mustafa Cihat Kılıç'ın sunduğu programda jüri üyeliklerini Doktor Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu, Hafız Osman Şahin ve Osman Egin üstlendi.

Jüri üyeleri, tilavetleri dikkatle takip etti, Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan isim olmak için yarışanlara puanlarını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldı

Final çekimleri TRT stüdyolarında gerçekleştirildi.

Birinciyi takdim eden Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş kadir gecesi münasebetiyle konuşmasını yaparak Hüseyin Akbulut'u tebrik etti.

Hüseyin Akbulut kimdir?

Hüseyin Akbulut Büyük Çamlıca Camii İmamı olarak görev yapmaktadır.