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Dünya Hürmüz'den geçişlerde Çin'e ayrıcalık
Dünya

Hürmüz'den geçişlerde Çin'e ayrıcalık

Yeniakit Publisher
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Hürmüz'den geçişlerde Çin'e ayrıcalık

İran’ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde Çin ve diğer dost ülkelere özel ayrıcalıklar tanınacak" ifadelerini kullandı.

İran’ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Dünya Barış Forumu’nda Hürmüz Boğazı’nı kullanan gemilerden alınacak hizmet ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞLERDE ÇİN VE DİĞER DOST ÜLKELERE AYRICALIK TANIYACAK

İranlı büyükelçi, Tahran yönetiminin ücretlerin düzeyi ve niteliğini belirlerken Çin ve diğer dost ülkelere "özel ayrıcalıklar" tanıyacağını söyledi.

Fazli, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü yaklaşık 4 aylık savaş sonrasında enerji arzı açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nın artık "ulusal güvenlik" meselesi haline geldiğini belirtti. Bu kapsamda Umman devleti ile iş birliği ve koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Fazli, "Çin’e kesinlikle özel ayrıcalıklar sağlayacağız, çünkü Çin dost bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

 

'BİZE DOST OLAN ÜLKELERE ÖZEL MUAMELE UYGULAMALIYIZ'

Fazli, söz konusu ayrıcalıklara ilişkin herhangi bir vermeden, "Bize dost olan ülkelere özel muamele uygulamalıyız" dedi.

İran’ın Pekin Büyükelçisi ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki ücretlendirmelerin boğazdan geçen gemilerin güvenli geçişinin sağlanması ve çevresel maliyetlerin karşılanması amacıyla yapılacağını söyledi.

Uygulamanın uluslararası deniz hukuku çerçevesinde yürütüleceğini vurgulayan Fazli, "Bu uygulama deniz hukukuna aykırı olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

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