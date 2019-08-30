Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge mutabakatına ilişkin "YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var ama teyide muhtaç" dedi.30 Ağustos 2019 Cuma 12:35
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile güvenli bölge mutabakatına ilişkin "Sınırımızda terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz. Beklentimiz tehdidin ortadan kalkması yönündedir. Terör örgütü YPG'nin çekildiğini bizzat görmek istiyoruz. Şu anda böyle bir durum ama teyide muhtaç bilgiler. S400'ün de ikinci bataryası eylül ayında tamamlanacak." dedi.
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