Hulusi Akar, TSK'daki koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Sınırlı katılımla gerçekleştirilen törende corona virüs tedbirleri harfiyen uygulandı. Katılımcılar arasında sosyal mesafe kuralına uyulurken, salona girişlerde maske dağıtıldı, tören öncesinde salon dezenfekte edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile Bakanlık personelinin yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle yaşamanın önemine değindi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün Bakanlık, kurum, kuruluşlarının birlik, beraberlik, koordinasyon içerisinde Kovid-19’a karşı mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Akar, Milli Savunma Bakanlığı olarak da ilk günden itibaren hem bireysel hem de kurumsal koruyucu, önleyici tedbirleri hayata geçirdiklerini anımsattı.

Bu kapsamda öncelikli olarak corona virüs ile Mücadele Merkezi'ni (KOMMER) kurduklarını anımsatan Bakan Akar, merkezin en alttaki üs bölgelerine, gemilere, filolara kadar süreci başarıyla yönettiğini belirtti.

''Şu anda 156 pozitif arkadaşımız var''

Kaynağa zamanında erişmek maksadıyla filyasyon ekipleri oluşturduklarını, Vaka Takip Yazılımı ile bilgisayar üzerinden süreci takip ettiklerini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Bizim için en korkulu rüya operasyon bölgelerine bu salgının sıçramasıydı. Böyle bir şey olduğunda karşınızda terörist, arkanızda virüs çok sıkıntılı, istenmeyen durumlarla karşılaşabilirdik. Alınan tedbirlerle çok şükür şu ana kadar operasyon bölgelerimizde bizim corona virüs vakamız olmadı. Gemilerimiz, filolarımız çok önemli. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle oralarda da zorluk yaşanmadı. Şu ana kadar gelinen noktada rakamlara bakıldığında gerçekten övünülecek bir durum var. Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ordular ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri en başarılı durumda. Bundan dolayı emeği geçenleri tekrar kutluyorum, gerçekten büyük bir başarı bu. Şu anda 156 pozitif arkadaşımız var, bunların tamamı kontrol altında ve bunların hiçbirinde kritik durum yok."

Akar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini de iletti.