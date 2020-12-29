Hulusi Akar: Ortak Merkez'de görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ortak Merkez'de görev yapacak personelin Azerbaycan'a gittiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nda yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Video konferans yöntemiyle Bakan Hulusi Akar başkanlığındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları katıldı.
"Bir general, 35 subayımız göreve başlayacak"
Bakan Akar, Ortak Merkez'de görev yapacak personelin Azerbaycan'a gittiğini açıkladı.
Akar, "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak." dedi.