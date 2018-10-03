Hulusi Akar NATO zirvesinde!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’da düzenlenen NATO Savunma Bakanları Zirvesi’ne katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Zirvesi’ne katıldı. Akar, diğer ülkelerin savunma bakanları ile birlikte Gürcistan’ın NATO’ya üyelik süreci üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.