Hulusi Akar NATO zirvesinde!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO toplantısına katıldı.03 Ekim 2018 Çarşamba 18:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’da düzenlenen NATO Savunma Bakanları Zirvesi’ne katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Zirvesi’ne katıldı. Akar, diğer ülkelerin savunma bakanları ile birlikte Gürcistan’ın NATO’ya üyelik süreci üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.
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