Hulusi Akar, Güney Kore Savunma Bakanı ile görüştü

Hulusi Akar, konuk bakanı Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı. Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende Song, tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.

Song'un Bakanlık Anı Defteri'ni imzalanmasının ardından iki bakan bir süre baş başa görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Akar ve Song, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.