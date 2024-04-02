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Spor Hull City, Leeds karşısında eridi
Spor

Hull City, Leeds karşısında eridi

Yeniakit Publisher
2024-04-02 00:54:00 -
Hull City, Leeds karşısında eridi

Championship'in 40. haftasında Hull City deplasmanda Leeds United'a 3-1'lik skorla yenildi.

Championship'in 40. haftasında Hull City deplasmanda Leeds United'a 3-1 mağlup oldu.

Ev sahibi takımın gollerini 9. dakikada Byram, 88. dakikada penaltıdan Summerville ve 90+7. dakikada James attı. Konuk takımın sayısını 34. dakikada Carvalho kaydetti.

Leeds United bu galibiyetle puanını 86 yaptı. Bir maçı eksik olan Hull City ise 58 puanda kaldı.

Hull City'de milli futbolcu Abdülkadir Ömür, 90 dakika sahada kalırken; Ozan Tufan, 73. dakikada yerini Zaroury'ye bıraktı.
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