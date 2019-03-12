0553 313 94 23

Hukuku çiğneyenlerin Türk yargısında yeri yok

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur” dedi.

12 Mart 2019 Salı 12:29
Hukuku çiğneyenlerin Türk yargısında yeri yok

 Yeni Akit  Ankara 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Konferans Salonu’nda yapılan “Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı”nın açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adaletin, hukuka bağlılık dışında her türlü bağlılığı reddetmeyi gerektirdiğini anlatarak, “Aklı ve muhakemeyi değersizleştirenlerin, FETÖ’nün kurşun askerlerinin adaleti ve kendilerini ne hale düşürdüklerini hep birlikte gördük. Hukuka bağlılık yerine örgüt bağlılığını ikame edenlerin, cübbesini örgüt rütbesini gizlemek için araç haline getirenlerin büyük hüsranı, 15 Temmuz’da büyük bir ibret hikayesine dönüştü” dedi. “Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin Türk yargısı içinde yeri yoktur, olmayacaktır” ifadesini kullanan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk yargısı, bağımsızlık ve tarafsızlık vasfını koruyarak, yargı yetkisini Anayasamızın emrettiği gibi Türk milleti adına kullanmaya devam edecektir. Bildirge, bağımsız ve tarafsız özellikleriyle yargı mensuplarını adil yargılama hakkının en önemli güvencesi olarak tanımlıyor” diye konuştu. Yargıya güvenin sağlanması ve sürdürülebilmesi için bağımsız ve tarafsız olmak kadar bağımsız ve tarafsız görünmenin de önemli olduğunun altını çizen Gül, “Yargısal adaletin tecelligahı yargı mensubunun temiz vicdanıdır. Vicdan, ilahi bir lütufla insanın içine ekilmiş bir akıl yargısıdır ancak ön yargılar ile vicdanın sesi birbirine asla karıştırılmamalı, pekişmiş yanılgılar tecrübe sanılmamalıdır. Bunun için doğru ve sağlam değerleri ölçü almak gerekiyor. Vicdan, bu sayede hata vermeyen bir pusula görevi görür. Akıl ve vicdanı bu değerlere bağlayan en önemli köprü elbette eğitimdir. Kişisel yetkinliktir” değerlendirmesinde bulundu.

Yargının temel fonksiyonunun, ihtilafların çözümündeki hakemliği olduğunu ifade eden Gül, “Yargı kararları tartışmaları bitirir. Yeni tartışmaları alevlendirmemelidir” dedi. Gül şöyle devam etti: “Adalet, yargı mensubunun vicdanına emanettir. Bir niza çıkmış ve önünüze konmuşsa, hukuk adına son sözü söylemek size aittir ancak nihai söz ve karar hakkı, sözün ve kararın sosyal itibarını tek başına kuramaz. Doğru ve adil olan kararın doğru ve adil olarak anlaşılması da gerekir.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, insanın olduğu yerde değerler kadar zaafların da bulunacağına, hatanın kaçınılmaz olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

Önemli olan bu hataları giderecek, en aza indirecek mekanizmaların varlığıdır. Bu mekanizmaların en etkin ve tavizsiz biçimde işlediği mesleklerin başında hakimlik ve savcılık mesleği geliyor. Hata yapan, bedelini öder, ödemelidir. Adalet ve doğrulukla çalışan bütün mensuplarımızın kurum olarak, millet olarak her zaman arkasındayız. Bunu da herkesin bilmesini isteriz. Bugün ilan ettiğimiz Türk Yargı Etiği Bildirgesi ile yargı mensuplarımız, bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadakatle, ehliyet ve liyakatlerine yaraşır şekilde Türk milletine hizmete devam edeceklerine dair daha yüksek standartlar vadetmektir.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:29
  1. Ankara
  2. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  3. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Konferans Salonu
  4. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
  5. Türk Yargı Etiği Bildirgesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Gazetesine ’En iyi haber ’ ödülü
    1. Türkiye Gazetesine ’En iyi haber ’..
    2. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    3. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    4. Samsun şehitler için yürüyecek
    5. Kırıkkale Üniversitesine "TS EN ISO..
    6. Yabancı öğrencilerden İstiklal Marşı..
    7. CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376..
    8. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 102..
    9. İsmet Yıldırım: "Alemdağ Caddesi ve..
    10. Görme Engelliler Judo Milli Takımı..
    11. Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    12. Bursaspor'da Galatasaray maçı..
    13. Çatıdan güneş tüneli ile evin her..
    14. Türk ve Suriyeliler "kardeşlik"..
    15. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
    16. Karısının iş yeri önünde benzinle..
    17. Mehmet Akif, sporcu kimliği ile anıldı
    18. "Büyükşehirlere sızmak istiyorlar"
    19. Özlü “İyi ki plaka kodumuz 01 değilmiş”
    20. AK Parti Mardin teşkilatı müşahit..
    21. 90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    22. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi:..
    23. Başkan Tok: Gençlere hizmet etmeye..
    24. Galatasaray ile Denizbank arasında iş..
    25. Günün ilk yarısında şehir..
    26. Günün ilk yarısında endekslerin..
    27. Çin zulmü Almatı’ya uzandı
    28. Pakdemirli'den çiftçilere müjde
    29. Borsa ilk yarıda düştü
    30. Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü