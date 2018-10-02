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Hukukçular ilk kez karşılaştı! İstanbul'da tacizciye ilginç ceza

İstanbul'da belediye otobüsünde bir kadını taciz eden adamın akbiline el konularak toplu taşıma araçlarına binmeme cezası verildi.

02 Ekim 2018 Salı 10:10
Hukukçular ilk kez karşılaştı! İstanbul'da tacizciye ilginç ceza

Habertürk'ün haberine göre 2 Temmuz sabahı Samandıra'da bir belediye otobüsünde 29 yaşındaki T.S. isimli şahıs, otobüste bir kadını taciz etti. T.S.'yi bir buçuk ay sonra aynı otobüste gören kadının polis çağırdı. T.S. gözaltına alındı.

İfadesinde otobüsün çok kalabalık olduğunu, orta kapıdan bindiğini ve kadını taciz etmediğini ileri süren kişinin daha sonra karşı tarafın şikayetini vazgeçmesinden ötürü beraat ettiği ortaya çıktı.

Tekrar açılan soruşturma kapsamında ise T.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. T.S.'nin yurt dışına çıkmamasına, haftanın dört günü ise karakola imza verip 10 bin lira ödemesine hükmeden mahkeme, ayrıca şahsın hiçbir toplu taşıma aracını kullanamaması şeklinde de bir tedbir uyguladı. Bu kapsamda şahsın akbiline de el konuldu.

Hukukçular ilk kez böyle bir karar alındığını belirtti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:10
  1. taciz
  2. tacizciye ilginç ceza

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