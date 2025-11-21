HÜDA PAR’ın İmralı ziyaretine tavrı ne? Sıkıntılara yol açar ama…

6. Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS 2025) için Duhok'u ziyaret eden eden Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi.

Ramanlı, Meclis Komisyonu’nun bugün yapacağı oylama ile Öcalan'ı İmralı Adası’nda ziyaret ihtimaline ilişkin şunları söyledi: "Başından beri bu ziyaretin sorunlara yol açabileceğini düşünüyoruz ancak AK Parti, MHP, DEM Parti ve CHP bu ziyaretin sürecin ilerlemesi için faydalı olduğunu söylerse, biz de komisyonun alacağı karara uyarız. Amacımız sürecin başarılı olması."

PKK’LILAR İÇİN ÖZEL YASA ÇIKMALI

Ramanlı, "PKK üyelerinin sivil hayata dönmesi için hangi kanunlar değiştirilecek?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bizim görüşümüze göre, özel bir yasa hazırlanmalıdır. Çatışmaya girmemiş, sadece fikirleri veya örgüt üyeliği nedeniyle tutuklu olanların nasıl serbest bırakılacağı ve çatışmaya girenlerin nasıl ceza indiriminden faydalanacağı belirlenmelidir. HÜDA PAR olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz ve zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız. Hem Kürtlerin onuru hem de Türklerin hassasiyetleri çiğnenmemelidir. PKK da kendisine af yasası adıyla bir yasa çıkarılmasını istemiyor. Tüm tarafların yükünü hafifletecek ve barışın önünü açacak bir çözüm bulunmalı. PKK'nın silah bırakması Kürt sorununun çözüldüğü anlamına gelmiyor. Silah bırakmak sadece bir engeli ortadan kaldırır. Kürt sorununun çözümü için anayasada değişiklikler yapılmalı, dil, kimlik ve bölgesel kalkınma konularında düzenlemeler yapılmalıdır. Bu da siyasi mücadele ile mümkündür. Silah ve şiddet ortadan kalktığında, haklarımızı rahatça savunabiliriz. Siyasi ve sivil mücadele ile sistem değişmeye ve Kürtlerin haklarını tanımaya mecbur kalacaktır. Tıpkı geçmiş yıllarda dindarların hakları nasıl tanındıysa bu da gerçekleşecektir.”