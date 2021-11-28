HÜDA PAR'dan Başkan Erdoğan'a flaş destek

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği "faiz sebep, enflasyon sonuç" görüşüne destek çıktı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Gaziantep’te öğrenciler ile bir araya geldi. Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir dile getirdiği "faiz sebep, enflasyon sonuç" görüşüne destek verdi.

Ekonomiye dair eleştirilerini dile getiren Yapıcıoğlu, "Hükümetin stokçuluğa, fırsatçılığa ve ürünün üzerine aşırı derecede kar kurarak satış yapanlara fırsat vermemesi gerekir. Vatandaşın mağdur olmasına sebep verecek hiçbir şeye meydan vermemesi lazım. Fakat hükümet bunları yeterince yapmıyor, yapamıyor maalesef. Şimdi ekonomi kırılgan evet küresel çapta bir şey var hem kira fiyatları artıyor hem gıda fiyatları artıyor ve diğer menkul kıymetler de bir dalgalanma var eyvallah kabul yani yine balon şişmiş ve o balon bir yerde patlayıp küresel bir krize dönüşecek. Tabi bu benim görüşümdür. Türkiye'de hissedilen niye daha fazla çünkü Türkiye'nin ekonomisi biraz daha fazla kırılgan. Neden kırılgan çünkü çok borcumuz var. Eğer ekonominin kırılgan olmasını istemiyorsanız o zaman siz bu kadar borçlanmayacaksınız" dedi.

Başkan Erdoğan'a destek verdi

Erdoğan'ın "faiz sebep enflasyon sonuçtur" şeklindeki görüşüne destek veren HÜDA PAR Genel Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de o görüşteyim hatta ben üzerine ilave ediyorum faiz sadece enflasyon sebebi değildir faizin başka sonuçları da vardır faiz sebeptir enflasyon sonuçtur, faiz sebeptir işsizlik sonuçtur, faiz sebeptir yatırımlarının olmaması sonuçtur, faiz sebeptir ekonomide durgunluk sonuçtur. Yani faiz pek çok şeye sebebiyet veriyor. Faiz sadece dar gelirli veya bir tüketici bir üretici veya belli bir kesimi değil bütün toplumu etkiliyor."