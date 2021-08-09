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HÜDA PAR'dan aşı çağrısı
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Gündem HÜDA PAR'dan aşı çağrısı
Gündem

HÜDA PAR'dan aşı çağrısı

HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Şehzade Demir, partisinin iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmesini yaptığı konuşmasında, ​vatandaşların da bir an önce aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 15:39:00 -
HÜDA PAR'dan aşı çağrısı

 Yeniakit  Ankara 

HÜDA PAR Sözcüsü Şehzade Demir, vatandaşların da bir an önce aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisine alan Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele aşılama çalışmaları ile devam ederken, aşı olmayı reddeden vatandaşlara da ‘aşı olun’ çağrıları gelmeye devam ediyor. Vatandaşa aşı olmaları konusunda HÜDA PAR da çağrıda bulundu. Hükümetin, aşı olma konusunda vatandaşların endişelerini gidermesi gerektiğini belirten Demir, vatandaşların da insani ve toplumsal sorumluluk gereği bir an önce aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

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