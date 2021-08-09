HÜDA PAR'dan aşı çağrısı

Yeniakit Ankara

HÜDA PAR Sözcüsü Şehzade Demir, vatandaşların da bir an önce aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisine alan Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele aşılama çalışmaları ile devam ederken, aşı olmayı reddeden vatandaşlara da ‘aşı olun’ çağrıları gelmeye devam ediyor. Vatandaşa aşı olmaları konusunda HÜDA PAR da çağrıda bulundu. Hükümetin, aşı olma konusunda vatandaşların endişelerini gidermesi gerektiğini belirten Demir, vatandaşların da insani ve toplumsal sorumluluk gereği bir an önce aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.