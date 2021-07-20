HÜDA PAR heyeti sel mağdurlarını ziyaret etti

Sel felaketinin yoğun olarak yaşandığı Albayrak ve Topsakal mahallelerini ziyaret eden HÜDA PAR heyeti, selin meydana getirdiği tahribatı yerinde inceledi.

Sel nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları HÜDA PAR heyetine anlatan vatandaşlar, büyük maddi kayıplarının olduğunu söylediler. Birçok evin sel nedeniyle zarar gördüğünü ifade eden vatandaşlar, yüzlerce koyunun telef olduğunu, tarlaların zarar gördüğünü ve yolların çöktüğünü anlattılar.

Büyük sıkıntılar yaşadıklarına vurgu yapan vatandaşlar, Van İl Tarım Müdürlüğü ile Başkale İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından oluşturulan zarar tespit komisyonlarının, maddi kayıplarını eksik olarak yazdıklarını iddia ettiler.

Ziyaretten sonra konuya ilişkin açıklamada bulunan HÜDA PAR Gürpınar İlçe Başkanı Dalgın, 6 kişiden oluşan bir heyetle selin zarar verdiği bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi. Mahalle halkının büyük maddi kayıp yaşadığını belirten Dalgın, “Selin büyük zarar verdiği Albayrak ve Topsakal mahallelerimizde incelemelerde bulunduk. Selin zarar verdiği bölgeleri gezdik. Mağdur olan vatandaşlarla görüştük, sorunlarını dinledik. Vatandaşlar çok sayıda hayvanın telef olduğunu dile getiriyor. Ekili araziler çok zarar görmüş. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kayıpları çok fazla. Yonca tarlalarında büyük hasar var, buradaki hasar nedeniyle köylüler tarlalardan bu yıl ürün alamayacak.” dedi.

Mahalle halkının zararlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların hızlıca yapılması gerektiğini ifade eden Dalgın, “ Yetkili makamlar olaya hakkaniyet ölçüsünde yaklaşmalı. Halkın zararları tespit edilenlerden çok daha fazladır. Yaşanan sel felaketi halkın bir yıllık emeğine zarar vermiştir. Buradaki kayıpların olumsuz etkisi vatandaşlar için belki birkaç yıl daha sürecek. Bu nedenle büyük ya da küçük, zarar gören tüm vatandaşlara maddi-manevi destek verilmelidir.” şeklinde konuştu.