HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Aslan şehit kabirlerini ziyaret etti

Şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek ahiret hayatı için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, sadece şehid kabirlerini ziyaret etmekle kalmayıp, şehid ailelerini, toplumda yalnız kalmış aileleri ve büyükleri de ziyaret edeceklerini belirtti.

İslam davası uğruna canlarını çekinmeden feda eden şehitlerin kabrini ziyaret ederek ahiret hayatının zihinlerde sürekli olarak diri tutulması gerektiğini vurgulayan Aslan, kabir ziyaretinin, arefe ve bayram gününün önemine değindi.

Aslan, "Bugün, günlerin içerisinde en efdal olan ve günlerin efendisi arefe günüdür. İstanbul teşkilatımızla birlikte dava arkadaşlarımızı ve şehitlerimizi unutmadık. Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek Fatihalar okuduk. Bugün önemli ve değerli bir gün. Duaların Rabbimiz katında makbul olduğu bir gün. Kabirleri ziyaret ederek, ahireti ve baki olan hayatı hatırlıyor ve hazırlığımızı yapıyorsak ne mutlu. Böylesi güzel günlere çok ihtiyacımız var ve bu sayede ahiret yurdunu hatırlamamızı sağlıyor. Manevi ve sosyal yönlerimizi güçlendirmemiz için böylesi günlere çok fazla ihtiyaç var. Bizler, müminlerin yattığı bu mekanları ziyaret ettik. Çok değerli ve önemli iki günümüzden biri de Kurban Bayramıdır. Bu vesileyle de yarın sılah-i rahim yapacağız inşallah. Bu kez de şehitlerimizin ailelerini ve toplum içerisinde yalnız kalmış kimsesiz kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Bu vesile ile herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.