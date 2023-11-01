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Gündem Hüda Kaya tutuklandı
Gündem

Hüda Kaya tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 22:12:00 -
Hüda Kaya tutuklandı

Eli kanlı terör örgütü PKK uzantısı eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklandı.

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Yorumlar

Bir zamanlar okumuştum

Hiristiyan biri islamı seçti yaptıkları hile ve tahrifleri anlatmıştı çook kişinin islama girmesine vesile olmuştu... Böyle din altından hile ile iş çevirenlere Rabbim öyle bi iman versinki tüm yaptıklarını haykırsınlar millet uyansın!!!insanları mal makan ile kandırıp nerelere hizmet ettiklerini Konuştursun.....

Çakal sürüsü

Oooooooooohhhhhhh ooooooooohhhhhh içerideki diğer alçak terörist çakallar öğretsin sırtlana sırtını nereye dayayacağını
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