HSBC Bank: İstanbul finans sektöründe büyük bir oyuncu olmak istiyor

İSTANBUL (AA) - HSBC Bank Geleceğin Şehirleri ve Yeni Sektörler Küresel Başkanı Greg Clark, İstanbul'un, lojistik, ticarette ve dijital aktiviteler odak alanında rolünü güçlendirmek istediğini belirterek, "Finans sektöründe büyük bir oyuncu olmak istiyor." dedi.

Gayrimenkul sektörüne yön veren tüm paydaşlar ile sektörün üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği, deneyim ve yeni trendlerin paylaşıldığı RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması'nın dördüncüsü online olarak başladı.

Üç gün sürecek programın açılışında konuşan Greg Clark, insan nüfusu arttıkça, kentlerin ağırlığının da artacağını kaydederek, kentlerin iyi organize edildiğinde, bağlantılar, teknoloji ve iş birliği olduğunda, kentleşme sürecinin iyi sonuçlar ortaya koyabildiğini söyledi.

İnovasyon ekonomisinin artışında dijital platformların yeni iş modellerinde kullanımının söz konusu olduğunu dile getiren Clark, "Mobilite, mimari, planlama, altyapı, hizmetler, enerji, lojistik ve gayrimenkul sektörleri kent hizmetleri alanında değerlendiriliyor. Küresel olarak çok anlamlı. Bu sektörlerde teknolojiyle başlayan reformlar gerçekleşiyor. Bunlar kentleşmenin bir sonucu." diye konuştu.

İnovasyonun, kentlerin ve ekonomilerin hızlı bir şekilde değişen ihtiyaçlarına hizmet vermesi konusundaki öneminden bahseden Clark, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul da bu anlamda çok önemli. 3 bin 500 yıl boyunca hep önemli bir şehir olmuştur. İstanbul, farklı şekillerde ve formatlarda yeni ihtiyaçlara göre değişiyor. İstanbul, şu anda bir yolculukta. Bu yolculukta, altyapıda, taşıma kapasitesinde çok önemli iyileşmeler kaydediyor. Bunun yanı sıra beceri tabanlı yeni reformlar ve programlar da ilan edilecektir."





- "Fırsatlar merkezi İstanbul'un geleceği yüksek"





Greg Clark, İstanbul'un, fırsatlar merkezi olduğundan dolayı nüfus artışının hızlı olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"İstanbul'un nüfusu çeşitli, genç ve geleceği yüksek. İstanbul, pek çok farklı stratejik projelerin yürütüldüğü yer olmuş. Bu sayede dünyaya açılan bir kapı ve koridor olmuş. İstanbul, ticaret, yetenek ve fikirlerin Avrupa ve Asya arasındaki geçişini sağlamış, aynı zamanda çok güçlü bir lojistik ve yetkinlik alanı var, bir bağlantı görevi görüyor dünyanın farklı bölgeleri açısından."

Kovid-19 salgınının verdiği zararların dışında değişimin öncüsü olduğuna işaret eden Clark, "Tedarik zincirini çeşitlendirmemiz, dijital teknolojileri daha iyi kullanmamız lazım. Tedarik zincirinde, tekrar lokalizasyon gündemi gerekiyor." dedi.

Clark, İstanbul'un, lojistik, ticaret ve dijital aktiviteler odak alanında rolünü güçlendirmek istediğini belirterek, "Finans sektöründe büyük bir oyuncu olmak istiyor. Turizmi daha akıllı ve sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyor. Kovid-19 sonrası dönemde, İstanbul'un, dünyaya açılan kapı olabilmesi ve istihdam yaratabilmesi için ekonominin çeşitlendirilmesi ve verimliliğin artırılması gibi alanlarda daha fazla inovasyona ve girişimciliğe, istihdama yaklaşması lazım." diye konuştu.







- "Lojistik ve gayrimenkul yatırımı devam edecek"





JLL EMEA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Araştırmalar Direktörü James Brown, pandemiyle birlikte ekonomilerde yaşanan sıkıntılara değinerek, artık ekonomide açılıp-kapanma döngüsünün kırılması gerektiğini, aşının üretilmesinin bu konuda umut verdiğini söyledi.

Şu an için herkesin karantinaların ve seyahat yasaklarının bitmesini beklediğini dile geitern Brown, koronavirüs ile mücadelede bazı Asya ülkeleri gibi başarıyı yakalayamayan ülkelerin dört gözle aşıyı beklediğini anlattı.

Brown, salgının ilk döneminde olumsuz anlamda ciddi şekilde etkilenen gayrimenkul sektörünün sonrasında toparladığını kaydederek, "Son yıllarda artışı süren konut ve lojistik yatırımları pandeminin ilk aylarından sonra tekrar canlandı. Konut ve lojistik sektörü yatırımlarında yaşanan hızlanmanın devam edeceğini, 2021'de yoğun şekilde yaşanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Avrupa'da düşük faiz oranları gayrimenkulü olumlu etkilemeye devam edecek"





James Brown, aşı haberleriyle birlikte yatırımcıların artık daha olumlu ve iyimser olduğunu belirterek, "Gayrimenkulde karlılık toparlanacak ve gelecek yıldan itibaren artmaya başlayacak, dolayısıyla yatırımlarda da yükseliş yaşanacak." diye konuştu.

Bu yıl gayrimenkul yatırımları açısından Avrupa piyasalarında çok fazla oynaklık gördüklerini dile getiren Brown, şu açıklamalarda bulundu:

"Bonolara baktığımızda kasım rakamları yüksek. Bunların olumlu dönüşleri 2021'de yaşanacaktır. Düşük faiz oranları gayrimenkul sektörünü olumlu etkilemeye devam edecek. Yine tahvillerdeki işlemlere baktığımızda uzun vadede olumlu gelişme bekliyoruz. Önemli fırsatlar var yatırımcılar için. Valotilitenin ve faizlerin düşük olduğu böyle bir ortamda düzeltilmiş risklerle birlikte yatırımlar uzun vadede artacak ve çekici olacak."

Brown, kurumsal gayrimenkul sektörünün Kovid-19 sonrası daha da güçleneceğini, bu alandaki yatırımların da artarak süreceğini sözlerine ekledi.





- "Gelecekte fiziki ve dijital konferanslar birbirini tamamlayacak"





Reed Midem Gayrimenkul Bölümü Direktörü Filippo Rean, konferansın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, toplantıların dijitalleşmesinin, değişime ayak uydurmak adına çok önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Son 6 ayda dijital konferansların büyük bir yoğunluk kazandığını dile getiren Rean, "Başta biraz deneyimsizdik ancak değişim çok hızlı gelişti. Pandemi döneminde bu tip platformlarda her türlü konferansı düzenler hale geldik. Gelecekte dijital ve fiziki konferansların birbirini bütünleyeceğini düşünüyoruz." dedi.



