Hortumcunun işçisi Uğur Dündar yılın tweet’ini attı

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Suç örgütü lideri Sedat Peker, AK Parti aleyhine video yayınlayınca muhaliflerin hoşuna gitti. Yıllarca Sedat Peker aleyhine haber yapan Uğur Dündar da, Peker’i övmeye başladı.

Hortumcu Cem Uzan’ın yanında çalışıp, “Hortumcularla mücadele ettim” edebiyatı yapmaktan imtina etmeyen Dündar, bu kez, zamanına Sedat Peker aleyhine haberler yaptığını ama bugün Peker’in toplum savaşçısı olduğunu söyledi.

Twitter’dan bir mesaj yayınlayan Dündar, şunları yazdı:

“Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, toplum savaşçısı olarak görüyor.”