Horasan Kaymakamı Caner ve Başkan Aydın Maske Üretim Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Korona virüs tedbirleri kapsamında Horasan’daki vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.

Halk Eğitim Merkezi Maske Üretim merkezinde incelemelerde bulunan Horasan İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner burada yaptığı açıklamada “Korona virüs salgınına karşı ilçemiz genelinde her türlü önlemi alıp çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Her geçen gün maske üretim hacmimizi artırarak üretime devam ediyoruz. Hep birlikte mücadele ederek bu salgını az hasarla atlatacağımıza inanıyor, vatandaşlarımıza da buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum lütfen Korona virüsle mücadelede alınan tedbirlere uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım” dedi.

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan vatandaşların korona virüse karşı korunması amacıyla Horasan Kaymakamlığı ile birlikte harekete geçtiklerini bu kapsamda günlük 600 maske üretimi yaptıklarını söyledi.

Maskelerin ücretsiz dağıtılacağını belirten Başkan Aydın, "Korana virüsle mücadele kapsamında bizde Horasan Belediyesi ve Horasan Kaymakamlığı olarak Halk Eğitim Merkezimizde maske üretimine başladık. Devlet Millet el ele Bu sıkıntılı süreçleri bu şekilde el birliğiyle aşacağız. İlçemiz genelinde maske dağıtımına başladık Maskesiz toplu alanlarda bulunmayalım. Kurallara uyalım” dedi.