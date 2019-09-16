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Hong Kong yönetiminden "şiddet çözüm değil" açıklaması

Hong Kong yönetiminden yapılan açıklamada, göstericilerin başvurduğu şiddetin, sorunları çözmeye çalışmaktan ziyade topluma zarar vereceği bildirildi

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:01
Hong Kong yönetiminden "şiddet çözüm değil" açıklaması

HONG KONG (AA) - Hong Kong yönetimi, bölgede dün binlerce göstericinin katıldığı hükümet karşıtı protestoların ardından şiddetin çözüm olmadığını açıkladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminden yapılan açıklamada, polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği, resmi binalara molotofkokteyli atan, trafiği tıkayan ve ateş yakan göstericilerin başvurduğu şiddetin, sorunları çözmeye çalışmaktan ziyade topluma zarar vereceği belirtildi.

Hong Kong polisi de dünkü gösteriler sırasında karşıt görüşlü grupların birbirlerine demir çubuklarla saldırdığını, çok sayıda kişinin yaralandığını ve emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

Polis, "radikal göstericilerin, memurlara molotofkokteyli atarak şiddet eylemlerinin dozunu artırdığını" bildirdi.

Suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestoların 15'inci haftasına girdiği Hong Kong'da dün yönetim karşıtı gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin organize ettiği bir gösteri düzenlenmişti.

Bölgede Causeway Bay'den Central semtine yürüyüşe geçen protestocular, güzergah üzerindeki Wan Chai ve Admiralty'de hükümet binalarının yakınlarına molotofkokteyli atmıştı.

Bazı yolların kapatılmasına neden olan ve alışveriş merkezlerine zarar veren protestoların ardından Admiralty ve Wan Chai'de metro hizmetleri askıya alınmıştı.

Polisin dağılmaları yönündeki uyarısına rağmen yürüyüşe devam eden göstericilere güvenlik güçleri, zırhlı araç ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Göstericiler de polise molotofkokteyli ve kaldırım taşları atarak karşılık vermişti.

Hong Kong'da protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının öldüğünü açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." açıklamasını yapmıştı.

Bölgede hazirandan bu yana düzenlenen protestolarda bin 183 kişi gözaltına alınmış, geçen hafta sonu gözaltına alınan 157 kişi ile bu sayı bin 340'a ulaşmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor. 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:01
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