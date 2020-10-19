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Spor Hollandalı futbolcu Mitchell Donald, Erzurum'da mutlu:
Spor

Hollandalı futbolcu Mitchell Donald, Erzurum'da mutlu:

"Süper Lig; statları, taraftarları ve oyuncularıyla çok güzel. Türkiye Süper Ligi'nde mücadele etmek çok güzel duygu" - "Yaş ilerledikçe kariyerimde yaşadığım şampiyonluklar, kupalar, Avrupa Ligi maçları bütün bu elde ettiğim başarılar ister istemez insanın aklına gelince çok mutluluk verici" - "Gelecek kariyerime gün gün, maç maç, hafta hafta bakıyorum. Bundan sonra neler olacak göreceğiz ama kupalara, başarılara hala açım"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:43:03 -
Hollandalı futbolcu Mitchell Donald, Erzurum'da mutlu:

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Hollandalı futbolcusu Mitchell Donald, takımda ve kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mavi-beyazlı ekibin yeni transferlerinden 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine, Erzurumspor'un çok büyük bir camia olduğunu ifade etti.

Daha önce formasını giydiği Hollanda temsilcisi Ajax ile lig ve kupa, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle de lig şampiyonlukları yaşayan Donald, bundan sonraki kariyerinde nelerin olacağını ilerleyen zamanlarda görebileceğini dile getirdi.

Donald, Süper Lig'de futbol oynamanın güzel olduğunu anlatarak, "Süper Lig; statları, taraftarları ve oyuncularıyla çok güzel. Türkiye Süper Ligi'nde mücadele etmek çok güzel duygu." diye konuştu.

Mavi-beyazlı ekibe gelmeden önce takım hakkında bilgisinin olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, "Buraya gelmeden önce bu camiayı tanıyordum. Erzurumspor çok önemli ve büyük bir kulüp. Böyle bir kulüpte ve taraftarı karşısında oynayacağım için çok mutluyum. Çünkü çok muhteşem ve büyük bir taraftar kitlesi var." ifadelerini kullandı.

Donald, futbol oynarken taraftarın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onlar bizim arkamızda ister istemez itici bir güç oluyor. 12'nci adam olarak sahada bize destek vermeleri çok önemli. Şu anda onlar olmasa bile desteklerini hissediyoruz. Böyle bir camia ve taraftarın olduğu yerde futbol oynamak gerçekten mutluluk verici bir durum."

Daha önce oynadığı kulüplerde kupalar kazandığını ve bu başarılara hala aç olduğunu belirten Donald, şöyle konuştu:

"Yaş ilerledikçe kariyerimde yaşadığım şampiyonluklar, kupalar, Avrupa Ligi maçları bütün bu elde ettiğim başarılar ister istemez insanın aklına gelince çok mutluluk verici. Hala bu noktada tabiri caizse açım diyebilirim. Gelecek kariyerime de gün gün, maç maç, hafta hafta bakıyorum. Bundan sonra neler olacak göreceğiz ama kupalara, bu başarılara hala açım."

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