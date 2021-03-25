Hollanda'dan açıklama: Bizi cezalandırdılar

Hollanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye'ye karşı 4-2 kaybettikleri 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında rakibin istediği her şeyi yaptığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan De Boer, "Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bizi cezalandırdılar. Daha iyi olsun isterdik ama önümüzde 9 maç var. Türk takımı için büyük bir adım. Üç gün sonraki maçta gücümüzü göstermek istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin girdiği fırsatları iyi değerlendirdiğinin altını çizen Hollandalı teknik adam, "Türkiye çok iyi oynadı. Yapmak istedikleri her şeyi neredeyse yaptılar. Savunma yapıp, hızlı ataklarla sonuca gitmek istiyorlardı ve bunu başardılar. Bizim sahaya 7-8 kez geldiler, 4 gol oldu. Skor 3-0'ken, 3-3 yapabiliriz diye düşündük ama 4 olunca işler zorlaştı. Türkiye'nin attığı goller ilginçti. Bir gol savunmamıza çarptı, bir gol penaltıdan ve bir gol de frikikten oldu ama bunları bahane olarak gösteremeyiz." ifadelerini kullandı.