Hollanda'da Türkiye şaşkınlığı

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye'nin Letonya ile 3-3 berabere kaldığı maçı şaşkınlıkla karşıladı ve Milli Takımımız hakkında açıklamalarda bulundu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile 3-3 berabere kalması Hollanda'da da şaşkınlıkla karşılandı.

Grupta işler değişti Letonya beraberliği sonrası yeni puan durumu...Grupta işler değişti! Letonya beraberliği sonrası yeni puan durumu...

Gruptaki rakiplerimizden Hollanda'nın teknik direktörü Frank de Boer, Cebelitarık'ı 7-0 yendikleri maçın ardından Türkiye'nin Letonya karşısında 3-3 berabere kalmasına şaşırdığını söyledi.

Hollandalı teknik direktör, ''Türkiye'nin aldığı sonuç şaşırttı. Bizim maçın sonlarında o maçın bittiğini duydum. Artık tüm ipler bizim elimizde. Letonya'ya karşı biz iyi oynamışız demek değil mi? Türkiye hala güçlü bir rakip. Norveç için de öyle diyebiliriz. Karadağ'nın da iyi oynadığını söylemeliyim. Henüz bir şey başarmadık.'' sözlerini kullandı.