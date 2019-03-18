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Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

Hollanda'da 3 kişiyi öldüren 9 kişiyi de yaralayan saldırgan Gökmen Tanış'ı yakalandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 20:38
Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

Hollanda'nın Utrecht kentindeki Oudenrijn Hastanesi yakınlarında, bu sabah yerel saatle 10.45’te tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan Gökmen Tanış’ın, Yozgat doğumlu olduğu ortaya çıktı.

"Yaptıysa cezasını çeksin"

Gökmen Tanış’ın babası Mehmet Tanış’ın, yıllar önce Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinden ailesiyle Hollanda’ya gittiği, 2008’de eşinden boşanıp Türkiye’ye döndüğü ve Kayseri’ye yerleştiği öğrenildi. İkinci evliliğini yapan Mehmet Tanış, ilk eşinden olan ve Hollanda’da yaşamaya devam eden oğlu Gökmen Tanış ile 11 yıldır görüşmediklerini söyledi.

DHA’ya konuşan baba Tanış, oğlunun amcasının kızı ile evlendiğini, 2 ay sonra boşandıklarını belirtti.

Saldırıdan bilgisinin olmadığını dile getiren baba Mehmet Tanış, "Oğlumla 11 yıldır diyaloğum yok, konuşmuyoruz. 2008 yılından bu yana görüşmediğim birisi. Saldırıyı gerçekleştirmesiyle alakalı, o insanın o anki psikolojisini bilemem. Aynı evde yaşadığın evladını bile tanıyamıyorsun. Yaptıysa cezasını çeksin. Ben ne yapabilirim ki. Hiç kimsenin birilerinin canını almasına hakkı yok. Olayı yapan Hollanda’da, ben buradayım. Ben 11 yıl önce dönüş yaptım. Kim olursa olsun, dediğiniz şekilde ise ne yaptığını, nasıl yaşadığını ben bilemiyorum. Ben onları, onlar da beni reddetti, konuşmuyoruz. Daha önce saldırgan tavırları yoktu. Aradan 11 yıl geçti. Ne oldu, neler yaşadı bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sicili kabarık

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberlerde, şüphelinin daha önce tecavüz ve farklı tehditlerden dolayı sicilinin olduğu yönünde iddialar bulunduğu ancak bunların kesinleştirilemediği belirtildi.

Ruhsal sorunları olan biri

Türkler, Öğrendiğimiz kadarı saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir diye konuştu. Polisin, olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını söyleyen bazı Türkler ise, Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz dedi.

Yakalandı

Hollanda basını Türk kökenli saldırgan Gökmen Tanış'ın yakalandığını duyurdu.

 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:38
  1. Yozgat
  2. Kayseri
  3. Hollanda
  4. NOS
  5. Mehmet Tanış
  6. Gökhan Tanış

YORUM YAZ

  • SertanSertan9 dk önce
    Saldırgan mi?bu mu yani hitap şekli. Ayıp.
  • PsikopatPsikopat19 dk önce
    Assınlar bu ve bunun gibi pi.leri. İnsanlığa ne faydaları var sanki
  • MuratMurat30 dk önce
    şerefsiz adam ne geçti eline, onlarla birlikte bizide öldürdün.Türk mü Türk.bizim defterimize bir kara leke sürmeye ne hakkın var senin.Silahsıza sıkarak kendilerini kahraman sanıyor ezikler.bunun adı Türk, kendisi Türk değil.
  • askerasker41 dk önce
    Oylemi kimmis pkk lider .yarin oyle haberyapin .
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Adam DAEŞ üyeliğinden aranıyormuş ama yaptığına terör diyemiyorsunuz. Teröriste terörist denir. Bu adam da teröristtir. Saldırgan değil.

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