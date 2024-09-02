Hollanda ve ASML ABD'ye resti çekti! Çin için harekete geçtiler

ABD ve Çin arasındaki çip rekabeti oldukça sıkışmış durumda. ABD, Hollanda merkezli ASML firmasının Çin’e ihracat yapmasını yasakladı. ASML ise çip makineleri üretiminde kritik bir rol oynadığı için tüm dünyadaki üretimi kilitlemiş durumda. Son olarak devreye Hollanda hükümeti girdi.

Hollanda ve ASML, Çin ihracatı için ABD ile görüşecek

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetin, çip makineleri üreten ASML’yi koruyacağını söyledi. Bu kapsamda ABD tarafından Çin’e yönelik ihracat için uygulanan kısıtlamaları aşabileceklerini belirtti. Şirketin ve ülkenin ekonomik çıkarlarını gözetmek zorunda olduklarını belirtti.

ASML; yarı iletkenler üzerindeki küçük devrelerin haritasını çıkarmak için kullanılan litografi sistemlerinin dünyadaki en büyük tedarikçisi konumunda. Çinli şirketler ise ASML’nin sipariş hattının yaklaşık yüzde 20’sini temsil ediyor. Bu da Çin’i önemli bir pazar haline getiriyor.

Ancak Çin’e en gelişmiş ekipmanın ihraç edilmesi ulusal güvenlik endişeleri yaratıyor. Çin hükümetinin bu ekipmanları ülkenin askeri teknolojisi için kullanabileceği düşünülüyor. Bu yüzden ABD, bu tür riskler nedeniyle bazı ASML araçlarının Çin’e ihracatına kısıtlamalar getirdi.

Başbakan Rutte ise ASML’nin Hollanda için son derece önemli ve yenilikçi bir firma olduğunun altını çizdi. Buna göre Çin yüzünden küresel başarısının zarar görmemesi gerektiğini dile getirdi. Hükümetin bu hususları dengelemek için ASML ile görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

ASML için kısıtlamaların daha da sıkılaştırılması, Çinli yonga üreticilerinin alternatif ürünlere kaymasına yol açabilir. Bu durum ise hem çip fiyatlarını artıracak hem de üretimde aksamaya yol açacaktır. ABD’nin bu kısıtlamaları gevşetip gevşetmeyeceği ise belirsiz.