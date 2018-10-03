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Hollanda ile yeni dönem resmen başladı! İki bakan ortak açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da ağırladığı Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile kameraların önüne çıktı, Çavuşoğlu, "Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:20
Hollanda ile yeni dönem resmen başladı! İki bakan ortak açıklama yaptı

Ankara'yı ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Randevunun sonunda iki bakan gazetecilerin karşısına çıktı.

İlk sözü alan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hollanda ile bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktayı ele aldık" dedi.

Konuk bakan Blok ise, "Türkiye Suriye krizinde tebrik edilmeli. Güvenlikte işbirliği devam edecek" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 15:20
  1. Ankara
  2. Hollanda
  3. Türkiye
  4. yeni dönem
  5. ikili ilişkiler
  6. Stef Blok
  7. Mevlüt Çavuşoğlu
  8. Ortak açıklama

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