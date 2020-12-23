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Gündem Hollanda ile uçuşlar tekrar başladı
Gündem

Hollanda ile uçuşlar tekrar başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yayımlanan notam doğrultusunda kısıtlanan Hollanda ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 14:30:00 -
Hollanda ile uçuşlar tekrar başladı

SHGM tarafından yayımlanan notam (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) doğrultusunda, Hollanda, yeni tip koronavirüs mutasyonuna yönelik önlem amaçlı kararlaştırılan uçuş kısıtlamaları listesinden çıkarıldı.

Hollanda ile Türkiye arasındaki uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatılırken, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'ya yönelik uçuş kısıtlaması ise sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığının bildirilmesi nedeniyle, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıklamıştı.

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