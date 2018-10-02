Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un, 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.02 Ekim 2018 Salı 12:53
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.
Sözkonusu ziyaret sırasında Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
Stef Blok ayrıca hain darbe girişiminde saldırıya uğrayan TBMM’ye bir inceleme ziyaretinde bulunacak.
Hollandalı Bakan Blok, Dışişleri Bakanoğlu Mevlüt Çavuşoğlu ile 4 Ekim tarihinde İstanbul’da düzenlenecek TRT World Forumu’na katılacak.
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