Hizmet üretici fiyat endeksi martta arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) 2020 mart döneminde yıllık yüzde 12,10, aylık yüzde 0,99 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart dönemi hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; H-ÜFE (2017=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,97 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 14,47 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14,47, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 13,69, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,42, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 9,12, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 13,28, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 10,56 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 2,41 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,41 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,27 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,74 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,98 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,79 artış, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,21 artış gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 4,81 ile telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 4,81 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 24,59, posta ve kurye hizmetleri yüzde 24,54, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 20,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 7,42 ile telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 7,42, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,98, istihdam hizmetlerinde yüzde 2,34 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 23,27, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 6,75, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 4,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.