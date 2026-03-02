  • İSTANBUL
Dünya Hizbullah İsrail’e füze saldırısını üstlendi: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"
Hizbullah İsrail’e füze saldırısını üstlendi: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"

Hizbullah, Lübnan’dan İsrail’e yönelik gerçekleştirilen füze saldırılarının sorumluluğunu üstlendi. Örgüt, bu saldırıların İran’ın hayatını kaybeden dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in intikamı amacıyla düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah’tan, Lübnan topraklarından İsrail’e fırlatılan füzelerle ilgili resmi açıklama geldi. Lübnan basınında yer alan bilgilere göre; saldırıları üstlenen örgüt, eylemlerin İran’ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in intikamı için gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Hayfa’nın güneyinde bulunan bir İsrail füze savunma sisteminin hedef alındığı kaydedilirken, bu saldırının İsrail'e "İşgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi için bir uyarı olduğu" belirtildi. Bu hamle ile Hizbullah, 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana İsrail’e ilk kez saldırdığını resmen doğrulamış oldu.

LÜBNAN’DAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI YAPILMIŞTI

İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan bilgilendirmede, Lübnan’dan fırlatılan füzeler sebebiyle ülkenin kuzey bölgelerinde siren seslerinin yükseldiği aktarıldı. Ordudan yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

"En az 1 füze hava savunma sistemleri tarafından önlendi, bazı füzelerin ise açık alanlara düşmesine izin verildi. Herhangi bir can kaybı ya da hasara yol açmayan saldırıların Hizbullah tarafından yapıldığı belirlenmiştir."

İSRAİL LÜBNAN'DAKİ HİZBULLAH HEDEFLERİNE SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, füze saldırılarına misilleme olarak Lübnan genelindeki Hizbullah mevzilerini vurmaya başladığını duyurdu. Operasyona ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hizbullah, İran rejimi adına hareket ederek İsrailli sivilleri hedef alıyor ve Lübnan'ı yıkıma sürüklüyor. IDF birlikleri, ‘Aslanın Kükremesi Operasyonu’ kapsamında böyle bir senaryoya ve diğer cephelerde karşılaşılabilecek durumlara hazırlıklıdır."

