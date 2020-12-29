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Gündem Hırvatistan komşu ülkeleri | Hırvatistan nerede?
Gündem

Hırvatistan komşu ülkeleri | Hırvatistan nerede?

Hırvatistan nerede? Hırvatistan’ın komşu ülkeleri kimlerdir? Hırvatistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından Hırvatistan’ın konumu ve komşu ülkeleri merak edilenler arasında yer almaya başladı. Meydana gelen şiddetli deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildiği belirtildi. Peki, Hırvatistan’ın komşu ülkeleri kimlerdir? Hırvatistan nerededir?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:43:00 -
Hırvatistan komşu ülkeleri | Hırvatistan nerede?

Hırvatistan nerede? Hırvatistan’ın komşu ülkeleri kimlerdir? Hırvatistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından Hırvatistan’ın konumu ve komşu ülkeleri merak edilenler arasında yer almaya başladı. Meydana gelen şiddetli deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildiği belirtildi. Peki, Hırvatistan’ın komşu ülkeleri kimlerdir? Hırvatistan nerededir?

Balkanlar bölgesinde yer alan Hırvatistan, Adriyatik kıyıları ile Akdeniz’in kesiştiği bir bölgede bulunuyor. Hırvatistan, eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi eserleriyle özel bir konuma sahip olduğu bilinmektedir.

Hırvatistan’ın komşu ülkeleri kimlerdir?

Hırvatistan, Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer almaktadır. Hırvatistan Adriyatik Denizi ve İtalya’nın doğusunda bulunur. Slovenya’nın kuzeybatısında yer alan Hırvatistan’ın kuzeyinde Macaristan, güneydoğusunda Bosna Hersek, doğusunda Sırbistan ve güneyinde Karadağ yer almaktadır.

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