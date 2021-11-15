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Spor Hırvatistan, Katar 2022 vizesi aldı
Spor

Hırvatistan, Katar 2022 vizesi aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar oynandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 10:38:00 -
Hırvatistan, Katar 2022 vizesi aldı

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftası, H Grubu maçlarıyla başladı.

Grup liderinin belli olacağı mücadelede, 2018 Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan, Rusya'yı ağırladı.

Kudryashov'un 81. dakikada kendi kalesine attığı golle müsabakayı 1-0 kazanan Hırvatistan, Katar 2022 biletini aldı. Son karşılaşmaya lider başlayan Rusya ise 2. olarak play-off'lara kaldı.

Gruptaki diğer mücadelelerde Slovakya, deplasmanda Malta'yı 6-0, Slovenya da sahasında Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1 yendi.

 

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