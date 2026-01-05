  • İSTANBUL
Hipersonik mesaj: Kim Jong Un'dan nükleer caydırıcılık vurgulu füze tatbikatı

Kuzey Kore, Kim Jong Un’un bizzat izlediği tatbikatta hipersonik füze sistemini test ettiğini açıklarken, denemenin nükleer caydırıcılığı güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Kuzey Kore, son füze denemelerinin hipersonik silah sistemine ait olduğunu açıkladı. Devlet medyası, ülke lideri Kim Jong Un’un test atışlarını bizzat izlediğini ve nükleer savaş caydırıcılığının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığını duyurdu.

Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) göre pazar günü gerçekleştirilen tatbikat, hipersonik silah sisteminin hazır olma durumunu sınamak, füze birliklerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmak ve ülkenin savaş caydırıcılığını değerlendirmek amacıyla yapıldı. Kim Jong Un’un, 'ulusal savunma açısından son derece önemli bir teknolojik görevin başarıyla yerine getirildiğini' söylediği aktarıldı.

Kuzey Kore’nin açıklaması, Güney Kore ve Japonya’nın bir gün önce çok sayıda balistik füze fırlatıldığını tespit ettiklerini duyurmasının ardından geldi. Denemelerin, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı zirve öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Uzmanlara göre işlevsel bir hipersonik silah, Kuzey Kore’ye ABD ve Güney Kore’nin füze savunma sistemlerini aşma kapasitesi kazandırabilir. Ancak birçok yabancı uzman, bugüne kadar yapılan testlerin hedeflenen hız ve manevra kabiliyetine ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphelerini koruyor.

Son haftalarda Kuzey Kore, uzun menzilli stratejik seyir füzeleri ve yeni hava savunma füzeleri denediğini açıklamış, ayrıca ilk nükleer tahrikli denizaltısının inşasında ilerleme kaydedildiğini gösteren fotoğraflar yayımlamıştı. Gözlemciler, bu askeri gösterilerin beş yıl aradan sonra yapılacak İşçi Partisi kongresi öncesinde bir güç gösterisi niteliği taşıdığını belirtiyor.

Öte yandan Kuzey Kore, ABD’nin Venezuela’da Nicolás Maduro’yu kaçırdığı son askeri operasyonunu sert sözlerle eleştirerek Washington’u 'haydutlukla' suçladı. Uzmanlar, bu gelişmelerin Kim Jong Un’u nükleer silah kapasitesini daha da artırmaya yöneltebileceğini ifade ediyor.

